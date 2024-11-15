Rusya merkezli finans devi kripto para projesi için düğmeye bastı

Kripto Para

Rusya'nın finansal devi Sberbank, 2024 sonuna kadar dış ekonomik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek ilk kripto para pilot işlemini planlıyor. Dijital ruble deneyimlerinden sonra gelen bu adım, uluslararası işlemlerde yeni ödeme yollarını araştıran Sberbank'ın kripto para birimlerine olan ilgisini perçinliyor. Bu girişim, geleneksel finans sistemlerinin ötesine geçmeyi hedefleyen firmalar için yeni kapılar açabilir.

Sberbank'tan Kripto Pilot Projesi

Rusya merkezli finans devi Sberbank, uluslararası ticaret işlemlerinde kripto para kullanımına yönelik önemli bir adım atıyor. Banka yönetim kurulu üyesi Anatoly Popov'un Tass'a yaptığı açıklamada, 2024 yılı sonuna kadar dış ticaret işlemlerinde kripto para ve stablecoin kullanımını içeren pilot projenin başlatılacağı duyuruldu.

Popov, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Dış ticaret faaliyetlerinde kripto paralar ve stablecoinlerin kullanımının öneminin farkındayız. Rusya Merkez Bankası ile düzenlemeler konusunda görüşmelerimiz devam ediyor ve yılsonuna kadar ilk işlemleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sberbank'ın bu girişimi, bankanın dijital finans alanındaki yenilikçi yaklaşımının son örneği olarak dikkat çekiyor. Daha önce Moskova ile birlikte dijital ruble projesinde yer alan banka, yeni pilot uygulamanın Merkez Bankası'nın sınır ötesi kripto işlemleri için oluşturduğu sanal platformda yürütüleceğini açıkladı.

Rusya'nın kripto para ekosistemindeki varlığı da giderek güçleniyor. Ülke yönetimi yakın zamanda kripto madenciliğini düzenleyen yeni bir yasayı onayladı. Yasa, büyük ölçekli madencilik faaliyetleri için kayıt sistemi getirirken, belirli bir enerji tüketiminin altındaki küçük operasyonları kapsam dışı bırakıyor.

Dünya genelinde en yüksek kripto para kullanıcı sayısına sahip ülkelerden biri olan Rusya'da, kripto para ticareti serbest olmakla birlikte henüz resmi ödeme aracı statüsü kazanmamış durumda. Ülkenin Bitcoin madenciliğini yasal zemine oturtması ve uluslararası ödemelerde kripto para kullanımını mümkün kılması, dolar bazlı olmayan ticaret hacmini artırma potansiyeli taşıyor.