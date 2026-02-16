Rusya'nın günlük kripto işlem hacmi 650 milyon doları aşıyor - Son Dakika
Kripto Para

Rusya'nın günlük kripto işlem hacmi 650 milyon doları aşıyor

16.02.2026 17:15
Rusya Maliye Bakanlığı, ülkedeki günlük kripto para işlem hacminin 50 milyar ruble, yani yaklaşık 650 milyon dolar seviyesinde olduğunu açıkladı. Yetkililer, yıllık 10 trilyon rubleyi aşan bu devasa hacmi düzenleyici çerçeveye almak için yasa tasarısı hazırlığını hızlandırıyor.

Maliye Bakan Yardımcısı Ivan Çebeskov, yaptığı konuşmada, Rusya'daki kripto para piyasasının ulaştığı büyüklüğü rakamlarla ortaya koydu. Çebeskov'un paylaştığı verilere göre ülkedeki yıllık kripto işlem hacmi 10 trilyon rubleyi (yaklaşık 130,5 milyar dolar) aşıyor. Yerel haber ajansı RBC'nin aktardığına göre Çebeskov, "Bu, yılda 10 trilyon rublenin üzerinde bir hacim ve tamamı şu anda düzenleme alanının dışında, dikkatimizin dışında gerçekleşiyor" dedi.

YASA TASARISI BAHAR DÖNEMİNDE MECLİSE GELEBİLİR

Hükümet ve Rusya Merkez Bankası, bu büyük hacmi düzenleyici çerçeveye almak konusunda ortak bir irade sergiliyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Vladimir Çistyuhin, kripto piyasası düzenleme tasarısının Devlet Duması'nın bahar oturumunda yasalaşmasını umduklarını belirtti.

Önerilen düzenleme çerçevesinde, halihazırda lisans sahibi olan borsalar ve aracı kurumlar kripto para alanına giriş yapabilecek. Moskova Borsası (MOEX) şu anda Bitcoin ve Ethereum için nakit uzlaşmalı vadeli işlem sözleşmeleri sunuyor ve portföyüne SOL, XRP ve TRX vadeli işlemlerini de eklemeyi planlıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte MOEX ve aracı kurumların spot piyasaya da girmesi öngörülüyor. Nitelikli ve nitelikli olmayan yatırımcıların piyasaya katılmasına izin verilecek. İkinci grup için çeşitli kısıtlamalar uygulanacak. Özel lisans yalnızca kripto para işletmelerine zorunlu tutulurken, lisanssız aracılara yönelik cezai yaptırımlar da planlanıyor.

KÜRESEL BORSALARDA MİLYARLARCA DOLARLIK VARLIK

Rusya Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporuna göre Rus kullanıcılar 2025 yılının ortası itibarıyla küresel kripto borsalarında tahminen 933 milyar ruble (11,89 milyar dolar) tutarında varlık bulunduruyor. Bu platformlar şu anda Rusya'da herhangi bir denetime tabi değil.

Moskova Borsası Denetim Kurulu Başkanı Sergey Şvetsov ise Rus kullanıcıların küresel kripto platformlarına yılda yaklaşık 15 milyar dolar komisyon ödediğini belirtti. Şvetsov, "Mümkün olur olmaz gri sektörle rekabet etmeye başlayacağız. Kripto borsalarının ve geleneksel borsaların kripto varlık ticaretinden elde ettiği yıllık komisyon geliri 50 milyar dolar; Rusya'nın payının bunun yaklaşık üçte biri olduğuna dair tahminler var" dedi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KRİPTO PİYASASI

Rusya'nın kripto piyasasındaki ağırlığını bağımsız veriler de teyit ediyor. Blockchain analiz firması Chainalysis'in verilerine göre Rusya, Temmuz 2024 ile Haziran 2025 arasında 376,3 milyar dolarlık kripto girişiyle Avrupa'nın açık ara en büyük kripto piyasası konumunda. Aynı dönemde 273,2 milyar dolarlık giriş alan Birleşik Krallık ikinci sırada yer alırken, Almanya ve Ukrayna 200 milyar doların üzerinde giriş alan diğer iki Avrupa ülkesi oldu.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
