Rusya ve Çin doların küresel hakimiyetine karşı mBridge kartını oynuyor - Son Dakika
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Rusya ve Çin doların küresel hakimiyetine karşı mBridge kartını oynuyor

Rusya ve Çin doların küresel hakimiyetine karşı mBridge kartını oynuyor

BIS, Putin'in Amerikan dolarına alternatif olarak sunduğu mBridge sınır ötesi ödeme platformunun kaderini değerlendiriyor. Uluslararası yaptırımları aşma ve doların egemenliğini sarsma amacıyla geliştirilen bu sistem, global finans piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

29.10.2024 13:00
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Bank for International Settlements (BIS), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası yaptırımları aşma ve Amerikan dolarının global finans sistemlerindeki egemenliğini zayıflatma amacı güttüğü bir sınır ötesi ödeme platformunun geleceğini tartışıyor. Bu platform, global ödemelerde doların yerini alabilecek bir sistem vaadiyle dikkat çekiyor. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarında ele alınan bu konu, uluslararası finans dünyasında büyük bir değişim sinyali olabilir.

BIS Yönetimi Dolar Alternatifi Ödeme Sisteminin Geleceğini Tartışıyor

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Vladimir Putin'in öncülüğünde başlatılan ve Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlarını etkisiz hale getirmeyi hedefleyen sınır ötesi ödeme sistemi girişiminin geleceğini masaya yatırıyor. ABD'de düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında, Amerikan bankacılık sistemini devre dışı bırakan mBridge platformunun akıbeti tartışıldı.

BIS'in Haziran ayında görevi sona erecek Genel Müdürü Agustin Carstens, 30'lar Grubu toplantısında yaptığı konuşmada, yaptırım uygulanan ülkelerle iş birliği yapılamayacağını ve BRICS benzeri projelere destek verilemeyeceğini vurguladı. ABD'nin Ukrayna krizi sonrası doları yaptırım aracı olarak kullanması, birçok ülkeyi alternatif arayışlarına yönlendiriyor.

Çin ve Rusya öncülüğündeki ülkeler, geleneksel muhabir bankacılık sisteminin dışında yeni çözümler geliştiriyor. mBridge platformu, merkez bankaları arasında doğrudan dijital bağlantılar kurarak, klasik sistemden bağımsız ödeme altyapısı sunuyor. Platform, ilk aşamada Çin, Tayland, Hong Kong ve BAE merkez bankalarının iş birliğiyle hayata geçirildi.

Kazan'da gerçekleştirilen BRICS zirvesinde konuşan Putin, Amerikan merkezli finans düzeninden bağımsız bir yapılanma önerisinde bulundu. BRICS Köprüsü adını verdiği proje, mBridge teknolojisine benzer bir altyapıyı hedefliyor. Ancak bazı BRICS üyelerinin yaptırımlara maruz kalma endişesi, projenin geleceğini belirsizleştiriyor.

Hindistan ve Güney Afrika gibi BRICS üyeleri, ulusal para birimlerinin ikili ticarette kullanımını desteklemekle birlikte, mevcut dolar temelli sistemi tamamen değiştirme konusunda çekimser kalıyor. Zirvenin sonuç bildirgesinde "yasadışı" yaptırımların dünya ekonomisine verdiği zararlar ele alındı ve uluslararası finans kuruluşlarının reforma tabi tutulması istendi.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi uzmanlarından Agathe Demarais, BRICS'in finansal araçlarının küresel ölçekte yaygınlaşmasının şu an için zor göründüğünü belirtirken, bu mekanizmaların gelecekte Çin ve Rusya'nın hassas işlemlerini Batılı otoritelerden gizlemede kullanılabileceğine dikkat çekti.

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Son Dakika Kripto Para Rusya ve Çin doların küresel hakimiyetine karşı mBridge kartını oynuyor - Son Dakika

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