Rusya, yaptırımları aşmak için Bitcoin ve USDT kullanıyor - Son Dakika
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Rusya, yaptırımları aşmak için Bitcoin ve USDT kullanıyor

Rusya, yaptırımları aşmak için Bitcoin ve USDT kullanıyor

Rus petrol şirketleri, küresel yaptırımları aşmak için Bitcoin ve Tether'ın USDT'si gibi kripto paraları kullanıyor. Konuya yakın kaynaklar, Çin ve Hindistan ile yapılan petrol ticaretinde kripto varlıklar aracılığıyla aylık on milyonlarca dolarlık işlem gerçekleştirildiğini doğruladı.

14.03.2025 12:40
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Küresel finans sisteminin dışına itilen Rusya, kripto paralar sayesinde alternatif bir ödeme mekanizması geliştirdi. Offshore hesaplar ve aracı şirketler kullanılarak gerçekleştirilen bu sistem, Rusya'nın Çin ve Hindistan gibi önemli ticaret ortaklarıyla petrol alışverişini sürdürmesini sağlıyor. Bu durum, kripto paraların sadece yatırım aracı değil aynı zamanda geleneksel finansal sistemin alternatifi olarak da kullanılabileceğini ortaya koyuyor.

Bitcoin ve USDT Rus Petrol İhracatının Yeni Aracı Oldu

Rus petrol şirketleri, uluslararası yaptırımları aşmak için Bitcoin (BTC) ve Tether'ın USDT stablecoini gibi kripto paraları kullanıyor. Reuters'ın yeni raporuna göre Rusya'nın Çin ve Hindistan ile petrol ticaretinde kripto varlıklar aracılığıyla aylık on milyonlarca dolarlık işlem gerçekleştiriliyor. Konuya yakın kaynaklar, bu yöntemin hız ve verimlilik avantajları nedeniyle yaptırımlar kalksa bile devam edeceğini belirtiyor.

Reuters'ın 14 Mart tarihli raporunda, Rus petrol ticaretinin kripto para birimleri aracılığıyla nasıl yürütüldüğü detaylarıyla açıklandı. Konuya doğrudan hâkim olan dört kaynağa dayandırılan rapor, bir Rus petrol tüccarının aylık on milyonlarca dolar değerinde işlemi dijital varlıklar kullanarak gerçekleştirdiğini belirtiyor.

İşlemin nasıl yapıldığı konusunda Reuters, Rusya'nın dış petrol ticaretinde aracıların önemli rol oynadığını bildiriyor. Örneğin, Çinli bir alıcı Rus petrolü için aracı bir ticaret şirketine yuan ödüyor. Aracı şirket bu ödemeyi kripto varlıklara dönüştürüyor ve başka bir hesaba gönderiyor. Son aşamada ise fonlar Rusya'daki üçüncü bir hesaba ulaşıyor ve Rus rublesine çevriliyor.

Kaynakların belirttiğine göre kripto paraların sunduğu hız ve verimlilik avantajları nedeniyle, bu yöntem yaptırımlar kalksa ve Rusya doları serbestçe kullanabilse bile devam edecek. Bir kaynak, "Bu kullanışlı bir araç ve operasyonları daha hızlı yürütmeye yardımcı oluyor" ifadesini kullandı.

Haber, Rusya Merkez Bankası'nın menkul kıymetlerde ve mevduatlarda en az 1,1 milyon doları olan yüksek net değerli bireyler için kripto para yatırımlarını yasallaştırma önerisinin gündeme geldiği bir dönemde paylaşıldı.

Rusya'nın dış ticarette Blockchain teknolojisini ve kripto paraları benimseme yaklaşımı artarken, Çin anakarası neredeyse tüm kripto işlemlerini 2021'de yasakladı. Buna rağmen Çin, Bitcoin madenciliğinde küresel liderler arasında yer alıyor. Hong Kong ise komşu yargı bölgesi olarak küresel bir kripto merkezi haline geldi.

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Son Dakika Kripto Para Rusya, yaptırımları aşmak için Bitcoin ve USDT kullanıyor - Son Dakika

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