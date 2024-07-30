Rusya yaptırımları aşmak için kripto paralara yöneliyor

Kripto Para

Rusya, Ukrayna işgali sonrasında uygulanan yaptırımlara yenilikçi bir cevap vermek için adım attı. Rusya'nın yaptırımları aşmak için bulduğu çözüm ise kripto para birimleri ile ödeme oldu. Eylül ayında yürürlüğe girecek olan yeni yasa, Rus işletmelerin uluslararası ticarette kripto para kullanmalarına olanak sağlayacak. Bu radikal adım, ödeme sistemlerindeki gecikmeleri aşmayı ve global ticarette yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Rusya'da Kripto Para ile Yeni Dönem Başlıyor

Rus hükümeti, yaptırımlarına karşı yeni bir strateji geliştirdi. Duma'nın onayladığı yasa tasarısı, Rus şirketlerinin sınır ötesi işlemlerinde kripto para kullanımına olanak tanıyor. Bu adım, Ukrayna krizi sonrası uygulanan yaptırımlara yanıt niteliği taşıyor.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 2024 yılı sonuna kadar ilk resmi kripto ödemelerin gerçekleşeceğini duyurdu. Yeni düzenleme özellikle Çin, Hindistan ve BAE gibi önemli ticaret ortaklarıyla yaşanan ödeme sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

Duma Başkanı Anatoly Aksakov, bu hamlenin finans sektöründe dönüm noktası olduğunu vurguladı. Rusya Merkez Bankası, kripto ödemeleri destekleyecek deneysel bir altyapı kurmayı planlıyor olsa da detaylar henüz netleşmedi.

Yasa, Bitcoin madenciliği ve dijital varlık dolaşımını da düzenliyor. Bununla birlikte, ülke içinde kripto para kullanımı halen yasak. Merkez Bankası, 2024'ün ikinci çeyreğinde ithalattaki yüzde 8'lik düşüşle birlikte, ödeme gecikmelerinin ekonomiye olumsuz etkilerinin arttığına dikkat çekiyor.