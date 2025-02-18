Rusya yasa dışı Bitcoin madenciliğinden milyonlarca dolarlık zarar bildirdi - Son Dakika
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Kripto Para

Rusya yasa dışı Bitcoin madenciliğinden milyonlarca dolarlık zarar bildirdi

Rusya yasa dışı Bitcoin madenciliğinden milyonlarca dolarlık zarar bildirdi

Rus enerji devi Rosseti Group, 2024 yılında yasa dışı kripto madenciliği faaliyetlerinden kaynaklanan zararının 14,2 milyon doları aştığını bildirdi. Kuzey Kafkasya'da 6,5 milyon dolarlık kayıp tespit edilirken, Novosibirsk'te tek bir madencinin 3.200 cihazla gerçekleştirdiği elektrik hırsızlığı 197 milyon rublelik zarara yol açtı.

18.02.2025 14:54
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Rusya'nın enerji altyapısını tehdit eden yasa dışı kripto madenciliği, ülkenin en büyük elektrik dağıtım operatörünü alarma geçirdi. Ülke genelinde tespit edilen 130 yetkisiz bağlantı vakası, elektrik şebekelerinde ciddi hasara neden olurken, yetkililer soruna karşı mevsimsel yasaklar ve zorunlu ekipman kaydı gibi sert önlemlerle müdahale ediyor.

Rusya Yasa Dışı Kripto Madenciliğine Karşı Sert Yaptırımlara Hazırlanıyor

Yapılan açıklamaya göre izinsiz Bitcoin madenciliği faaliyetleri ülke genelindeki elektrik şebekelerini olumsuz etkiliyor. Şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre madencilik çiftlikleri elektrik şebekesinde düşük voltaja neden oluyor ve diğer elektrikli ekipmanların zarar görmesine yol açıyor.

Novosibirsk'te tespit edilen tek bir vakada, 3.200 madencilik cihazı işleten bir kişinin endüstriyel ölçekte elektrik kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Bu vaka sonucunda şirket 2,2 milyon dolar zarar gördü.

Rus yetkililer, artan vakalar karşısında sert önlemlere başvuruyor. Kuzey Kafkasya ve Sibirya'daki Zabaikalsky bölgesi dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde kripto madenciliği faaliyetlerine mevsimsel yasaklar getirildi. Bu yasaklar, 2031 yılına kadar her yıl 15 Kasım-15 Mart tarihleri arasında uygulanacak.

Enerji Bakanlığı ayrıca yurt içi madencilik faaliyetlerini daha sıkı kontrol edebilmek için kripto para madenciliği ekipmanlarının zorunlu kaydı sistemini planlıyor. Rosseti Group, 40'tan fazla vakanın Rusya'nın ceza hukuku kapsamında incelendiğini ve faillerin hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

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Son Dakika Kripto Para Rusya yasa dışı Bitcoin madenciliğinden milyonlarca dolarlık zarar bildirdi - Son Dakika

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