Rusya yasa dışı Bitcoin madenciliğinden milyonlarca dolarlık zarar bildirdi

Kripto Para

Rusya'nın enerji altyapısını tehdit eden yasa dışı kripto madenciliği, ülkenin en büyük elektrik dağıtım operatörünü alarma geçirdi. Ülke genelinde tespit edilen 130 yetkisiz bağlantı vakası, elektrik şebekelerinde ciddi hasara neden olurken, yetkililer soruna karşı mevsimsel yasaklar ve zorunlu ekipman kaydı gibi sert önlemlerle müdahale ediyor.

Rusya Yasa Dışı Kripto Madenciliğine Karşı Sert Yaptırımlara Hazırlanıyor

Yapılan açıklamaya göre izinsiz Bitcoin madenciliği faaliyetleri ülke genelindeki elektrik şebekelerini olumsuz etkiliyor. Şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre madencilik çiftlikleri elektrik şebekesinde düşük voltaja neden oluyor ve diğer elektrikli ekipmanların zarar görmesine yol açıyor.

Novosibirsk'te tespit edilen tek bir vakada, 3.200 madencilik cihazı işleten bir kişinin endüstriyel ölçekte elektrik kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Bu vaka sonucunda şirket 2,2 milyon dolar zarar gördü.

Rus yetkililer, artan vakalar karşısında sert önlemlere başvuruyor. Kuzey Kafkasya ve Sibirya'daki Zabaikalsky bölgesi dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde kripto madenciliği faaliyetlerine mevsimsel yasaklar getirildi. Bu yasaklar, 2031 yılına kadar her yıl 15 Kasım-15 Mart tarihleri arasında uygulanacak.

Enerji Bakanlığı ayrıca yurt içi madencilik faaliyetlerini daha sıkı kontrol edebilmek için kripto para madenciliği ekipmanlarının zorunlu kaydı sistemini planlıyor. Rosseti Group, 40'tan fazla vakanın Rusya'nın ceza hukuku kapsamında incelendiğini ve faillerin hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.