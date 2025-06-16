Sahte kripto cüzdanı milyonlarca dolarlık zarara neden oldu - Son Dakika
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Kripto Para

Sahte kripto cüzdanı milyonlarca dolarlık zarara neden oldu

Sahte kripto cüzdanı milyonlarca dolarlık zarara neden oldu
16.06.2025 12:44
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Douyin üzerinden satın alınan sahte soğuk cüzdan nedeniyle bir kripto yatırımcısı 6,9 milyon dolar kaybetti. Güvenlik uzmanları ucuz cüzdanlara karşı uyarıyor.

Çin'in popüler sosyal medya platformu Douyin üzerinden indirimli olarak satın alınan bir soğuk cüzdan, sahibine 6,9 milyon dolarlık zarara mal oldu. Blockchain güvenlik firması SlowMist, cihazın özel anahtarlarının üretim aşamasında ele geçirildiğini ve dijital varlıkların saatler içinde boşaltıldığını açıkladı.

Yatırımcı 7 Milyon Dolar Kaybetti

Çin merkezli sosyal medya platformu Douyin üzerinden satın alınan ve güvenliği ihlal edilmiş bir soğuk cüzdan, bir kripto para yatırımcısının yaklaşık 7 milyon dolar kaybetmesine yol açtı. Yaşanan bu olay, güvenilir olmayan kanallardan temin edilen donanım cüzdanlarının ne denli büyük riskler barındırdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yatırımcının varlıklarının, sahte cüzdanı kullanmaya başladıktan sadece birkaç saat sonra tamamen boşaltıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili detayları paylaşan Blockchain güvenlik şirketi SlowMist, yapılan incelemelerde sorunun temel kaynağının, cüzdanın özel anahtarının daha üretim aşamasındayken ele geçirilmesi olduğunu tespit etti. Dolandırıcıların, piyasa değerinin altında sattıkları bu cüzdanları kurbanları tuzağa düşürmek için bir yem olarak kullandığı ve "fabrika mühürlü" gibi görünen cihazlara önceden müdahale ettiği vurgulandı. Douyin platformunun, üçüncü taraf satıcılara ürün listeleme imkânı tanıyan e-ticaret özelliği bu tür bir dolandırıcılığa zemin hazırlamış oldu.

Olayın mağdurunun, Bitmain kurucu ortağı Jihan Wu'nun eski bir çalışma arkadaşı olduğu belirtildi. Mağdurun yakını olan ve X platformunda "Hella" kullanıcı adıyla paylaşım yapan kişi, yaşananları "özenle tasarlanmış bir tuzak" olarak nitelendirdi. Çalınan fonların, yasa dışı faaliyetlerle bilinen Kamboçya merkezli Huione Group ağı üzerinden aklandığını ve bu nedenle geri alınma ihtimalinin neredeyse hiç olmadığını ifade etti. Güvenilir kanallardan alışveriş yapmanın önemine dikkat çeken Hella, internette satılan birçok cüzdanın sahte olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

SlowMist bünyesinde görevli bir bilgi güvenliği sorumlusu ise bu vakanın, birkaç yüz dolar tasarruf etme uğruna tüm birikimlerin riske atılmaması gerektiğinin acı bir kanıtı olduğunu belirtti. Uzman, bu tür dolandırıcılıkların tespitinin oldukça zor olduğunu, çünkü cihazların genellikle üçüncü taraf lojistik firmaları tarafından gönderildiğini ve paketlemeyi yapan kişilerin çoğu zaman bir suç komplosunun parçası olduklarından habersiz olduklarını ekledi. Bu yöntem, dolandırıcıların izlerini kaybettirmesini kolaylaştırıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Sahte kripto cüzdanı milyonlarca dolarlık zarara neden oldu - Son Dakika

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