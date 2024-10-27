Saldırıya uğrayan WazirX 235 milyon dolarlık saldırı sonrasında dava ile sarsıldı

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WazirX, büyük bir hack olayı ve ardından gelen toplu dava tehdidi ile sarsıldı. Kripto para borsası, kullanıcılarının 235 milyon dolarlık fonlarının çalınmasıyla karşı karşıya kaldı. Mağdurlar, kayıplarını geri almak için Hindistan Ulusal Tüketici Anlaşmazlıklarını Giderme Komisyonu'na başvurarak hukuki mücadeleye hazırlanıyor.

Mağdurlar Ayağa Kalktı: WazirX'e Karşı Hukuki Hesaplaşma Başlıyor

Piyasa hacmine göre Hindistan'ın en büyük kripto para borsalarından WazirX, geçtiğimiz aylarda yaşanan büyük güvenlik ihlalinin ardından şimdi de toplu dava tehdidiyle karşı karşıya. Temmuz ayında WazirX platformunda gerçekleşen siber saldırıda platformun sıcak cüzdanından 235 milyon dolar değerinde kullanıcı fonu çalınmıştı.

Mağdur kullanıcılar, yaklaşık 600 bin dolarlık zararlarının tazmin edilmesi için Hindistan Ulusal Tüketici Anlaşmazlıklarını Giderme Komisyonu'na başvurmaya hazırlanıyor. Kasım ayında açılması planlanan davanın avukatı Aman Rehaan Khan, borsanın ana şirketi Zettai Pte Ltd'nin kullanıcı sözleşmelerinde taraf olmamasının, hukuki açıdan savunulamaz bir durum oluşturduğunu dile getirdi.

Yaşanan saldırı sonrasında Singapur'da yeniden yapılanma sürecine giren WazirX, 4 milyon kullanıcısını etkileyen bu olayın ardından geçici olarak yasal talepleri durdurma kararı almıştı. Zanmai Labs Pvt. Ltd. üzerinden yapılan kullanıcı anlaşmaları da davanın odak noktasını oluşturuyor.

Platformun karşılaştığı sorunlar bununla sınırlı değil. Kullanıcıların yüzde 35'inin nakit varlıklarının yasal işlemler ve soruşturmalar nedeniyle dondurulduğu, üstelik bu durumun kullanıcılara geç bildirildiği öne sürülüyor. Bu gelişmeler ışığında WazirX, varlık güvenliğini artırmak için yeni bir saklama ortağı arayışına girdi.