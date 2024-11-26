Sam Bankman-Fried davasına bakan başsavcı Damian Williams görevden ayrılıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Sam Bankman-Fried davasına bakan başsavcı Damian Williams görevden ayrılıyor

Sam Bankman-Fried davasına bakan başsavcı Damian Williams görevden ayrılıyor

ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, 13 Aralık'ta görevinden ayrılacağını duyurdu. Görevi, Edward Y. Kim'e devredecek olan Williams, kripto para sektöründeki başta Sam Bankman-Fried davası olmak üzere pek çok önemli davaları yönetmişti.

26.11.2024 14:14
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ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams'ın görevi bırakacağı açıklandı. Williams, 13 Aralık'ta görevini ABD Savcı Yardımcısı Edward Y. Kim'e devredecek.

ABD Savcılığında Büyük Değişim: Kripto Para Davalarında Yeni Dönem Başlıyor

New York Güney Bölgesi Federal Başsavcısı Damian Williams'ın görevinden ayrılacağını açıklaması, ABD'nin finans dünyasında yankı uyandırdı. Williams'ın 13 Aralık'ta bırakacağı koltuğa, geçici olarak şu anki Başsavcı Yardımcısı Edward Y. Kim oturacak.

2021'den bu yana görevde olan Williams'ın döneminde, FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried başta olmak üzere, kripto para dünyasının önde gelen isimlerini kapsayan önemli davalar görüldü. Williams'ın ardından bu kritik göreve, eski SEC Başkanı Jay Clayton'ın gelmesi bekleniyor.

Fireblocks'ta 2020'den beri danışmanlık yapan Clayton'ın adaylığı, Trump'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda 14 Kasım'da duyurulmuştu. Bu atamanın gerçekleşmesi için Senato'nun onayı gerekiyor.

Finans davalarının merkezi konumundaki New York Güney Bölgesi'nde başsavcının kim olacağı, özellikle kripto para sektörü açısından büyük önem taşıyor. OneCoin soruşturması gibi yüksek profilli davalara ev sahipliği yapan bölgede, yeni başsavcının tutumu sektörü yakından etkileyecek.

Savcılık ofisinin dolandırıcılık biriminden Scott Hartman, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, kripto para davalarının sayısında azaltmaya gidileceğini belirtti. Bu arada, eski Celsius CEO'su Alex Mashinsky'nin davası 28 Ocak'ta başlayacak.

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Son Dakika Kripto Para Sam Bankman-Fried davasına bakan başsavcı Damian Williams görevden ayrılıyor - Son Dakika

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