Sam Bankman-Fried Trump\'tan resmi af talebinde bulundu

Kripto borsası FTX'in 2022'deki milyarlarca dolarlık çöküşü nedeniyle dolandırıcılıktan mahkum edilen 34 yaşındaki Bankman-Fried, af talebini resmi kanaldan iletti. Başvuru, ABD Adalet Bakanlığı Af Savcılığı Ofisi'nin internet sitesinde 1 Haziran itibarıyla bekleyen talepler arasında göründü ve "ceza tamamlandıktan sonra af" kategorisinde sınıflandırıldı.

Bankman-Fried, müşterilerinin milyarlarca dolarını şimdi iflas etmiş borsası FTX üzerinden çaldığı gerekçesiyle 2023'te Biden yönetimi döneminde dolandırıcılık ve komplo dahil çok sayıda suçtan mahkum edildi. Halen 25 yıllık hapis cezasını çeken eski yönetici, mahkumiyete karşı temyiz sürecini de yürütüyor.

Bankman-Fried son bir yılda X hesabında aktif biçimde Trump'a yaklaşan paylaşımlar yaptı. Trump'ın eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i affetmesi gibi adımlarını övdü, ikinci dönemde S&P 500 endeksinin kaydettiği yükselişe dikkat çekti.

TRUMP AF PLANI OLMADIĞINI YİNELEDİ

Bu yakınlaşma çabası şimdiye kadar Trump üzerinde etkili olmadı. ABD Başkanı Donald Trump, ocakta verdiği geniş kapsamlı bir röportajda Bankman-Fried'ı affetme planı bulunmadığını söyledi. Pazartesi günü yenilenen başvuruya ilişkin yorum istendiğinde Beyaz Saray sözcüsü, Trump'ın ocaktaki bu açıklamalarına işaret etmekle yetindi.

Af başvurusu, Bankman-Fried'ın aylar önce başlattığı ayrı bir hukuki girişimin ardından geldi. Eski yönetici yeni ortaya çıkan tanık ifadelerinin hükümetin iddialarının önemli bölümünü zayıflatabileceğini öne sürerek yeniden yargılanma talep etti. Manhattan federal mahkemesine sunulan dilekçe, 2023'teki ceza davasına bakan Yargıç Lewis Kaplan tarafından reddedildi.

DİĞER YÖNETİCİLER DE CEZA ALDI

Kasım 2023'te bir jüri, Bankman-Fried'ı FTX ve bağlı ticaret şirketi Alameda Research'te müşteri fonlarının kötüye kullanılmasını yönettiği gerekçesiyle dolandırıcılık, komplo ve kara para aklama dahil yedi suçtan mahkum etti. Kripto para sektörünün tarihindeki en büyük finansal dolandırıcılık vakalarından biri kabul edilen davada Bankman-Fried suç teşkil eden bir dolandırıcılık yaptığını sürekli reddetti.

FTX'in üst düzey yöneticilerinden bir bölümü savcılıkla iş birliği yaptıktan ya da suçunu kabul ettikten sonra hapis cezasına çarptırıldı. Önce Alameda Research'te çalışan, ardından borsanın Bahamalar'daki iştiraki FTX Digital Markets'ın eş CEO'luğunu yürüten Ryan Salame, yasa dışı siyasi bağış ve lisanssız para transferi işletme komplosu suçlamalarını kabul ederek 90 ay hapis cezası aldı. Alameda Research'ün eski CEO'su ve davanın kilit tanığı Caroline Ellison ise iki yıl hapis cezasına çarptırıldı ve ocakta serbest bırakıldı.

Bankman-Fried, Federal Hapishaneler Bürosu'nun verilerine göre şu anda Kaliforniya'nın Santa Barbara kentindeki düşük güvenlikli bir federal ceza infaz kurumunda tutuluyor.