Saylor\'dan çarpıcı tahmin: BlackRock\'ın Bitcoin ETF\'si zirveye göz dikti

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spot Bitcoin ETF'leri, son beş işlem gününde yaklaşık 2,8 milyar dolarlık net giriş aldı ve bu ivme Bitcoin fiyatını 85 bin dolardan 94 bin dolara taşıdı. Bu girişlerin 1,3 milyar dolarlık kısmını iShares Bitcoin Trust (IBIT) karşıladı. MicroStrategy (MSTR) Başkanı Michael Saylor, IBIT'in on yıl içinde dünyanın en büyük ETF'si olacağını savundu.

ETF Piyasasında Rekabet Hız Kazanıyor

Spot Bitcoin ETF'lerine yönelik ilginin artması, piyasa değerlerinin hızla yükselmesine neden oluyor. IBIT'in şu anda 54 milyar dolarlık bir piyasa değeri bulunuyor ve son işlem gününde 1,5 milyar doların üzerinde hacim gerçekleşti. Buna karşın piyasa değerine göre en büyük fonlardan biri olan Vanguard S&P 500 ETF (VOO), 593,5 milyar dolarlık değeriyle IBIT'in yaklaşık on katı büyüklüğünde yer alıyor.

Sektör uzmanlarından Kıdemli ETF Analisti Eric Balchunas, IBIT'in gelecekte en büyük ETF olma potansiyeline dikkat çekmekle birlikte, bunun gerçekleşmesi için olağanüstü düzeyde günlük girişlere ihtiyaç olduğunu belirtti. Balchunas'a göre IBIT'in VOO'yu geride bırakması, günlük 3 ila 4 milyar dolarlık düzenli girişleri gerektirebilir. Bu tahmin, Bitcoin ekosistemine olan ilginin giderek arttığına işaret etse de böylesine yüksek bir ivmenin yakalanması için piyasadaki risk iştahının sürekli canlı kalması önemli görülüyor.

Öte yandan, Bitcoin ETF'lerine yönelik yıllık bazdaki işlemlerin de yükseldiği rapor ediliyor. Nisan başında yaklaşık yüzde 5 seviyesinde olan işlem hacmi payı, yüzde 10'a kadar çıktı. Aynı dönemde vadeli işlemlerdeki açık pozisyonda 2.000 BTC'lik artış yaşanması, ETF girişlerinin bir kısmının sadece yönlü bahislerden ibaret olmayabileceğine, arbitraj gibi stratejilerin de devrede olduğuna işaret ediyor.