Saylor yeni Bitcoin alım sinyali verirken STRC sahiplerini temettü oylamasına çağırdı

18.05.2026 15:12
Strategy yönetim kurulu başkanı Michael Saylor şirketin önümüzdeki hafta daha fazla Bitcoin satın alacağına işaret ederken perakende yatırımcıları STRC hissesinde yarı aylık temettü ödemesine olanak tanıyacak vekalet oylamasına katılmaya çağırdı.

Saylor X platformunda Strategy'nin son altı yıldaki Bitcoin alımlarını gösteren bir balon grafiği paylaşarak "Big Dot Energy" mesajını yazdı. Saylor bu grafiği daha önce de kurumsal alımların öncesinde düzenli olarak paylaşmıştı.

STRATEGY 818 BİN BİTCOİN'İN ÜZERİNDE POZİSYON TAŞIYOR

Olası alım Strategy'nin mevcut 818.869 Bitcoin'lik pozisyonuna eklenecek. Bu pozisyonun piyasa değeri yayım sırasında Bitcoin'in 77.996 dolar seviyesinden hesaplandığında yaklaşık 67,2 milyar dolara ulaşıyordu.

Alım sinyalinin yanı sıra Saylor ve Strategy'nin resmi sosyal medya hesapları perakende hissedarları vekalet oylamasına katılmaya teşvik eden paylaşımlar yaptı. Şirketin süresiz tercihli hissesi STRC'nin yüzde 80'i perakende yatırımcıların elinde bulunuyor. Oylama STRC temettülerinin aylık yerine yarı aylık ödenmesine izin verecek bir değişikliği kapsıyor.

Strategy yarı aylık temettü ödemesinin onaylanması halinde yeniden yatırım gecikmesini azaltacağını, likiditeyi artıracağını ve fiyat istikrarını güçlendireceğini savunuyor. Oylama son tarihi 8 Haziran olarak belirlendi.

PERAKENDE YATIRIMCILARIN OY KATILIMI DÜŞÜK KALIYORDU

Saylor X platformunda STRC sahiplerine yönelik "Henüz oy kullanmadıysanız lütfen bir dakikanızı ayırın. Birlikte tarihi Dijital Kredi için 100 dolarlık standardı oluşturabiliriz." mesajını paylaştı. Şirketin resmi hesabı da "STRC'nin yüzde 80'i perakende yatırımcıların elinde. Bu değişiklik sizin için. Oyunuz önemli." ifadelerini kullandı.

Perakende yatırımcıların vekalet oylamalarına katılım oranı geleneksel olarak düşük seyrediyor. Kurumsal yatırımcılar hisselerinin yaklaşık yüzde 77'siyle oy kullanırken perakende yatırımcılar son beş dönemde yalnızca yüzde 29'luk oy kullanma oranında kaldı.

Strategy bu nedenle perakende yatırımcılara yönelik özel bir canlı soru-cevap oturumu düzenledi. Saylor ve CEO Phong Le'nin katılacağı oturum 20 Mayıs'ta gerçekleşecek. Etkinlik YouTube ve X üzerinden canlı yayınlanacak.

