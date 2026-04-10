Saylor’dan Bitcoin için kritik seviye yorumu

Açıklamalar, Mizuho'nun bir yatırımcı etkinliğinde geldi. Bitcoin'in gerilemesinin kötüleşen piyasa duyarlılığından değil zorla satış yapan katılımcıların piyasadan çıkmasından kaynaklandığını savunan Saylor, bu dinamiğin her büyük düşüşte tekrarlanan tanıdık bir örüntü olduğunu vurguladı.

Saylor'a göre aşırı kaldıraçlı madenciler ve zayıf katılımcıların pozisyonlarını kapatmasıyla birlikte arz baskısı hafiflemeye başlıyor. ETF talebinin istikrar kazanması, likidite beklentilerinin güçlenmesi ve kurumsal hazine tahsislerinin artması ise olası düşüşleri sınırlayan başlıca etkenler arasında sayıldı. Piyasa koşullarını "asimetrik" olarak tanımlayan Saylor, kümülatif satış baskısının azalırken talebin kademeli biçimde büyüdüğünü ekledi.

ZORUNLU SATIŞLARIN ETKİSİ AZALIYOR

Saylor'ın değerlendirdiği ikinci konu, kuantum bilgisayarların Bitcoin'in kriptografik altyapısına yönelik oluşturabileceği tehdit oldu. Saylor bu riskleri teorik ve uzak vadeli olarak nitelendirdi. Gerçek bir tehdidin yavaş yavaş şekilleneceğini ve ağın uyum sağlamaya yetecek süreye sahip olacağını savunan Saylor, Bitcoin'in açık kaynak yapısının geliştiricilere kuantuma dayanıklı güncellemeleri zamanında devreye alma imkânı tanıyacağını da belirtti.

Bernstein, konuyu "yönetilebilir bir güncelleme döngüsü" olarak tanımlarken Benchmark riski yakın vadeli değil uzun vadeli olarak nitelendirdi. Öte yandan Google araştırmacıları, kuantum bilgisayar atılımlarının beklenenden erken gerçekleşebileceği uyarısında bulunarak sektörün yeni kriptografi standartlarına geçişi ne kadar hızlı hazırlaması gerektiği tartışmasını alevlendirdi.