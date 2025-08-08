SBI cephesinden Bitcoin XRP ETF açıklaması - Son Dakika
08.08.2025 13:29
Japon finans devi SBI Holdings, Bitcoin ve XRP için borsa yatırım fonu başvurusunda bulunduğu yönündeki haberleri yalanladı. Şirket, kripto para ETF ürünlerinin henüz planlama aşamasında olduğunu ve Japonya'daki yasal düzenlemelerin beklendiğini resmi olarak duyurdu.

Japonya merkezli finans devi SBI Holdings, son günlerde medyada yer alan ve şirketin Bitcoin ile XRP odaklı bir borsa yatırım fonu (ETF) için başvuruda bulunduğuna dair iddiaları net bir dille yalanladı. Bir şirket yetkilisi, kripto para ETF'leri için henüz resmi bir adım atılmadığını ve projenin tamamen planlama aşamasında olduğunu belirtti.

SBI, Kripto ETF Planlarında Düzenlemeleri Bekliyor

Japon finans devi SBI Holdings, Bitcoin ve XRP içeren borsa yatırım fonu (ETF) başvurusu yaptığına haberleri yalanladı. Şirket sözcüsü, kripto varlık ETF'leri için henüz herhangi bir başvuru yapılmadığını ve projenin planlama aşamasında olduğunu açıkladı.

Kısa bir süre önce SBI'ın altın-kripto ikili ETF'i ve Bitcoin-XRP ikili ETF'i olmak üzere iki ürün için başvuruda bulunduğu iddia edilmişti. Bu iddialar şirketin kazanç raporuna dayandırılsa da raporda başvuruların yapıldığına dair net bir bilgi bulunmuyordu. SBI temsilcisi Cuma günü yaptığı açıklamada, kripto varlıklarla ilgili herhangi bir ETF başvurusunun yetkili kurumlara sunulmadığını vurguladı.

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), 24 Haziran'da belirli kripto varlıkların geleneksel finansal araçlara uygulanan Finansal Araçlar ve Borsa Yasası kapsamında finansal ürün olarak tanınmasını önerdi. SBI yetkilisi, kripto varlıkları içeren ETF'lerin onaylanmasının finansal otoritelerin ve vergi makamlarının yaklaşımlarıyla uyumlu şekilde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti. Bu nedenle başvuruların yasal düzenlemeler tamamlandıktan sonra yapılacağını ifade etti.

Şirket, mevcut düzenleyici çerçeveler nedeniyle kripto ETF başvuruları için belirli bir zaman çizelgesi belirlemediklerini açıkladı. Başvurunun SBI Holdings'in iştiraki olan SBI Global Asset Management tarafından yapılacağı doğrulandı. ETF'lerin ilk etapta bireysel yatırımcılara sunulacağı ve alternatif yatırımların demokratikleştirilmesini savundukları bildirildi. SBI, ETF planlarıyla ilgili tüm açıklanan bilgilerin kazanç sunumunda yer alan detaylarla sınırlı olduğunu ekledi.

