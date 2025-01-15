SEC Başkanı Gensler görevinden ayrılmadan önce son mesajını verdi - Son Dakika
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Kripto Para

SEC Başkanı Gensler görevinden ayrılmadan önce son mesajını verdi

SEC Başkanı Gensler görevinden ayrılmadan önce son mesajını verdi

SEC Başkanı Gary Gensler, Bitcoin ve Ethereum'un menkul kıymet statüsüne ilişkin tartışmalara açıklık getirdi. Gensler, kurumun bu iki kripto para birimini hiçbir zaman menkul kıymet olarak tanımlamadığını vurguladı. Piyasa değeri açısından en büyük iki kripto paranın yasal statüsü netleşirken, diğer binlerce token için düzenleyici çerçeve tartışmaları devam ediyor.

15.01.2025 13:34
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Kripto para ekosisteminde önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gensler'in açıklamaları, Bitcoin ve Ethereum'un düzenleyici statüsüne ilişkin belirsizliği giderirken, diğer kripto varlıklar için denetim sürecinin devam edeceğini ortaya koydu. Bu gelişme, yakın zamanda onaylanan Bitcoin ve Ethereum ETF'leri ile birlikte değerlendirildiğinde daha da önem kazanıyor.

Gensler: Bitcoin ve Ethereum Menkul Kıymet Değil

Gensler hem kendisinin hem de selefi Jay Clayton'ın Bitcoin'i menkul kıymet olarak tanımladığını söyledi. Piyasa değeri bakımından en büyük iki kripto para birimi olan Bitcoin ve Ethereum, toplam kripto para piyasasının yüzde 70-80'ini oluşturuyor. Gensler, diğer 10-15 bin tokenın yeterli açıklama gereklilikleri konusunda yetersiz kaldığını belirtti.

Bitcoin'i "yüksek spekülatif ve oynak bir varlık" olarak tanımlayan Gensler, yedi milyar insanın altın gibi Bitcoin'i de işlem yapmak istediğine dikkat çekti. SEC Başkanı, yatırımcıların ETF'ler sayesinde daha iyi koruma, düşük ücretler ve şeffaf açıklamalar elde ettiğini söyledi.

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Son Dakika Kripto Para SEC Başkanı Gensler görevinden ayrılmadan önce son mesajını verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: SEC Başkanı Gensler görevinden ayrılmadan önce son mesajını verdi - Son Dakika
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