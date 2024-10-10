SEC Başkanı Gensler kripto düzenlemelerinde geri adım atmıyor

Kripto Para

Kripto para dünyası, regülasyon tartışmalarıyla çalkalanmaya devam ediyor. SEC Başkanı Gary Gensler'in New York Üniversitesi'ndeki konuşması, bu tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Gensler, kripto varlıkların mevcut yasalar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, sektördeki bazı önemli isimlerin hukuki sorunlarla karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

SEC Başkanı Mevcut Yasaların Yeterliliğini Vurguladı

SEC Başkanı Gary Gensler, kripto para düzenlemeleri konusundaki tutumunu New York Üniversitesi Hukuk Kurumsal Yönetişim ve Finans Enstitüsü'nde tekrarladı. Eski SEC Demokrat Komiseri Robert Jackson Jr. ile yapılan bir sohbette Gensler, kurumun dijital varlıklara yaklaşımını açıkladı.

Gensler, 1946 tarihli Howey Testi'nin kripto varlıklar için hala geçerli olduğunu savundu. Gensler, "Bu ülkenin yasası ve ben bunu uygulamak için yemin ettim, ama aynı zamanda yatırımcıları da koruyor." dedi. Menkul kıymetler yasalarının özünde, yatırımcıların neye yatırım yapacaklarına karar verme özgürlüğü olduğunu vurguladı.

Hukuk öğrencileri, Gensler'e SEC'in kripto konusundaki tutumunun daha net olması gerekip gerekmediğini sordu. Gensler, kurumun yıllar boyunca tutarlı bir sesle konuştuğunu ve mahkemelerin de bu yönde kararlar verdiğini ifade etti.

Gensler aynı zamanda kripto sektöründeki dolandırıcılık vakalarına dikkat çekti. FBI'ın geçen ay yayınladığı bir rapora atıfta bulunan Gensler, 2022'den bu yana kripto bağlantılı kayıplarda yüzde 45'lik bir artış kaydedildiğini söyledi.

Kripto varlıkların geleceği konusunda da konuşan Gensler, "Bu şeyin bir para birimi olması pek olası değil." dedi. Kripto varlıkların değerini açıklama ve kullanım yoluyla göstermesi gerektiğini vurguladı.