SEC Bitcoin ETF sisteminde köklü değişikliğe gidiyor

Kripto para ekosistemi için dönüm noktası niteliğindeki bu karar, düzenleyici kurum SEC'in politika değişikliğini yansıtıyor. Yapılan açıklamaya göre BlackRock'ın nakit yerine doğrudan Bitcoin ile geri ödeme talebi yatırımcılardan görüş toplanarak değerlendirilecek.

BlackRock ETF'sinde Bitcoin ile Geri Ödeme Dönemi Başlayabilir

SEC'in bu adımı, kripto para piyasasında verimliliği artırma potansiyeli taşıyor. Mevcut sistemde BlackRock, yatırımcılara geri ödeme yaparken Bitcoin'i satıp nakde çevirmek zorunda. Yeni sistem yürürlüğe girerse, yatırımcılar doğrudan Bitcoin alabilecek.

ETF analisti James Seyffart, bu değişikliğin ETF işlemlerinin verimliliğini önemli ölçüde artıracağını belirtiyor. SEC bununla Grayscale Litecoin Trust, Grayscale Solana Trust ve 21Shares Dogecoin ETF başvurularını da değerlendirmeye incelemeye başlayarak halktan yorum istedi.

Paul Atkins liderliğindeki yeni SEC yönetimi, önceki dönemin katı tutumunu terk ederek kripto sektörüyle daha yapıcı bir diyalog kurma yolunda ilerliyor. Trump'ın göreve başlamasından bu yana, SEC birkaç kripto davasını düşürdü ve sektör düzenlemeleri için yuvarlak masa toplantıları düzenledi.

Atkins, pazartesi günü düzenlenen kripto yuvarlak masa toplantısında, SEC'in kripto düzenlemeleri vizyonunu paylaşırken, kurumun önceki yaklaşımını eleştirdi. Bu gelişmeler, kripto para yatırımcıları için daha elverişli bir düzenleyici çevrenin oluşmakta olduğunu gösteriyor.