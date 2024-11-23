SEC cephesinde yaprak dökümü sürüyor: Kripto düşmanı isimler ayrılmaya devam ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

SEC cephesinde yaprak dökümü sürüyor: Kripto düşmanı isimler ayrılmaya devam ediyor

SEC cephesinde yaprak dökümü sürüyor: Kripto düşmanı isimler ayrılmaya devam ediyor

ABD'nin kripto alanında düzenleyici kurumu olan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) başkanı olan Gary Gensler, Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından istifa edeceğini açıklamıştı. Gensler'in istifası sonrasında SEC cephesinde bir istifa haberi daha geldi. SEC'te görev yapan Demokrat Üye Jaime Lizárraga istifa edeceğini açıkladı.

23.11.2024 09:42
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Kripto para alanında sert yaptırımlarıyla eleştirilerin odağında olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda rüzgar tersine döndü. Kurumun Demokrat üyesi Jaime Lizárraga'nın istifası ve Başkan Gary Gensler'in ayrılış haberleri, kurumda Cumhuriyetçilerin çoğunluğa geçmesine yol açıyor.

SEC'de Tarihi Değişim Demokrat Üye Lizárraga'nın İstifasıyla Başladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda (SEC) önemli bir değişim yaşanıyor. Demokrat Komisyon Üyesi Jaime Lizárraga, 17 Ocak tarihinde görevinden ayrılacağını açıkladı. Bu gelişme, kurumda yakın zamanda gerçekleşecek önemli bir güç değişiminin habercisi oldu.

Lizárraga'nın istifasının öncesinde, SEC Başkanı Gary Gensler'in de Ocak ayında görevi bırakacağını duyurması, SEC'deki Demokrat kanadı önemli ölçüde zayıflatacak. Bu gelişmelerle birlikte kurumda Caroline Crenshaw dışında Demokrat üye kalmayacak. Görev süresi dolmuş olmasına rağmen Crenshaw'ın yaklaşık bir buçuk yıl daha görevde kalması öngörülüyor.

34 yıllık kamu hizmeti kariyerinin ardından görevi bırakma kararı alan Lizárraga, istifasının gerekçesi olarak eşinin ciddi sağlık sorunlarını gösterdi. Bu kararın ailesi için en doğru seçenek olduğunu vurguladı.

SEC'deki yeni dönemde, Donald Trump'ın vekil başkan olarak görevlendirebileceği Cumhuriyetçi üyelerden Mark Uyeda'nın başkanlık koltuğuna oturması bekleniyor. Uyeda ve Hester Peirce ikilisinin oluşturacağı Cumhuriyetçi çoğunluk, özellikle kripto para birimleri konusundaki düzenlemelerde önemli değişikliklere gidebilir.

Gensler döneminde SEC, Coinbase Inc. ve Binance gibi büyük dijital varlık platformlarına yönelik sert bir tutum izlemişti. Kurum, bu platformlardaki tokenların çoğunun menkul kıymet kategorisinde değerlendirilmesi gerektiği görüşünü savunmuş, bu yaklaşım federal mahkemelerde davalarla karşılaşmış ve sektör temsilcilerinin tepkisini çekmişti.

Gensler, Lizárraga'nın ayrılışı üzerine yaptığı açıklamada, meslektaşının Amerikan halkının çıkarlarını gözeten kararlı duruşuna vurgu yaptı.

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