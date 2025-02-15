SEC Coinbase davasında ek süre istedi

Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Coinbase ile süren hukuki mücadelesinde itiraz değerlendirmesi için 28 gün daha süre istedi. SEC'in yeni kurulan kripto görev gücü, sürecin sonucunu etkileyebilir. Bu talep, Coinbase'in platformundaki işlemlerin menkul kıymet olmadığı yönündeki temyiz başvurusu ile çakışıyor.

SEC ve Coinbase Arasındaki Hukuki Çekişme Devam Ediyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Coinbase'in itirazlarını değerlendirmek için mahkemeden 28 günlük ek süre istedi. Geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana devam eden hukuki süreçte, düzenleyici kurum daha kapsamlı bir inceleme yapma gerekçesiyle zaman talep etti.

Komisyonun bu talebi, yakın zamanda kurulan özel kripto görev gücünün çalışmalarıyla da bağlantılı görünüyor. SEC'in dijital varlıklar alanındaki düzenleyici çerçeveyi geliştirmeyi hedefleyen bu yeni birimi, sürmekte olan davaların seyrini olumlu yönde etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Coinbase, 21 Ocak tarihinde ABD temyiz mahkemesine başvurarak, platformunda gerçekleşen kripto işlemlerinin menkul kıymet kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. Şirket, özellikle ikincil piyasa işlemlerinin menkul kıymetler yasaları çerçevesinde ele alınmasına karşı çıkıyor.

Davanın seyri açısından önemli bir gelişme de Yargıç Katherine Failla'nın kararıyla yaşandı. Failla, Coinbase'in Mart 2024'te sunduğu temyiz başvurusunu kabul ederek, İkinci Devre Mahkemesi'nin geçici temyiz konusundaki kararını beklemek üzere süreci durdurdu.

Kripto sektöründeki bu gelişmeler, SEC'in yeni oluşturduğu kripto görev gücüyle farklı bir boyut kazandı. Komisyon Üyesi Hester Peirce'in liderliğindeki birim, kripto para düzenlemelerine yönelik yapıcı yaklaşımıyla tanınıyor. SEC başkan vekili Mark Uyeda tarafından duyurulan bu girişim, sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bu arada, SEC'in Coinbase davasında talep ettiği ek süre, kurumun bir başka büyük kripto borsası olan Binance ile sürdürdüğü davanın 60 günlüğüne askıya alınmasının ardından geldi. Bu gelişmeler, düzenleyici kurumun kripto varlıklar konusundaki yaklaşımını yeniden değerlendirdiğine işaret ediyor.