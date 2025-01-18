SEC değişimi kripto ETF başvurularını hızlandırdı

Kripto Para

Düzenleyici ortamdaki beklenen değişim, kripto para ekosisteminde hareketliliği artırdı. Varlık yönetim devleri, gelecek yönetimde daha uyumlu bir düzenleyici yaklaşım beklentisiyle SEC'e ETF başvurularını sundu. Bu girişimler, kripto varlıkların kurumsal yatırım dünyasında kabul görme sürecini hızlandırabilir.

ETF Başvuruları Yeni Dönemin İşaretlerini Veriyor

CoinShares, şirketin Compass Crypto Market Index'ini takip eden "CoinShares Digital Asset ETF" teklifini SEC'e iletti. ProShares ise XRP için kaldıraçlı ve ters ETF başvurusunda bulundu.

Varlık yönetim sektöründeki bu hareketlilik, kripto para yatırım ürünlerinin çeşitlenmesine katkı sağlayacak. VanEck'in "Onchain Economy ETF" başvurusu da bu trendi destekliyor.

ETF analisti Eric Balchunas, bu gelişmeyi "ETF sektörünün muazzam bir kripto başvuru çılgınlığı" olarak yorumladı. Piyasa uzmanları, yeni dönemde kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisinin artabileceğini öngörüyor.

Bu başvuru dalgası, Blockchain teknolojisi ve kripto para piyasasının geleneksel finans sistemine entegrasyonunda önemli bir adım olarak görülüyor. Uzmanlar, onaylanacak ETF'lerin piyasaya yeni bir dinamizm kazandıracağını düşünüyor.