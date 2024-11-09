SEC Ethereum ETF opsiyonları için süre istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

SEC Ethereum ETF opsiyonları için süre istedi

SEC Ethereum ETF opsiyonları için süre istedi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Ethereum (ETH) ETF opsiyonları konusundaki kararını ikinci kez erteledi. NYSE American LLC, Grayscale ve Bitwise'ın başvurularını kapsayan bu karar, piyasada yakından takip ediliyor. SEC'in değerlendirmesi özellikle yatırımcı güvenliği ve piyasa manipülasyonu konularına odaklanıyor.

09.11.2024 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasasında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. SEC'in spot Ethereum ETF opsiyonları konusundaki bu yeni yaklaşımı, kurumun düzenleyici rolünü nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Piyasanın geleceği için kritik önem taşıyan bu süreç, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Ethereum ETF Opsiyonları İçin Kritik Süreç

SEC, yaptığı açıklamada kararını erteleme gerekçesini Menkul Kıymetler Borsası Yasası kapsamında daha detaylı analiz ihtiyacı olarak açıkladı. Kurum, özellikle yasanın piyasa güvenliği konusundaki endişelerini belirtti.

NYSE American LLC'nin 7 Ağustos'ta sunduğu öneri, üç önemli ürünü içeriyor. Bunlar Bitwise Ethereum ETF, Grayscale Ethereum Trust ve Grayscale Ethereum Mini Trust olarak listeleniyor. Ayrıca BlackRock'ın iShares Ethereum Trust (ETHA) başvurusu da değerlendirmeye alındı.

Ethereum ETF'leri son dönemde önemli bir talep görüyor. Perşembe günü kaydedilen 466,39 milyon dolarlık işlem hacmi ve 79,74 milyon dolarlık net para girişi, bu ilginin somut göstergeleri olarak öne çıkıyor.

SEC'in son yaklaşımı, kripto para piyasalarındaki düzenleyici çerçevenin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. Kurumun yatırımcı güvenliği konusundaki hassasiyeti, sektörün geleceğini belirleyen temel faktörlerden biri olmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Wall Street, Blackrock, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SEC Ethereum ETF opsiyonları için süre istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi damga vurdu Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
11:17 Elektrik ve doğalgazda “çoktan çok, azdan az“ dönemi başlıyor Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor
11:01 Çocuk gelini konuk eden Esra Erol’un sorusu programa damga vurdu Çocuk gelini konuk eden Esra Erol'un sorusu programa damga vurdu
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
15:04 Jennifer Lopez, ’Unstoppable’ filminin Londra Galasında göz kamaştırdı Jennifer Lopez, 'Unstoppable' filminin Londra Galasında göz kamaştırdı
14:42 Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika’ya uyarlandı Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika'ya uyarlandı
14:39 Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi
14:29 Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
14:27 Çok tartışılan kış saatinin maliyeti belli oldu Çok tartışılan kış saatinin maliyeti belli oldu!
14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şaşırtan karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan karşılama
14:12 Mansur Yavaş’tan Ankara’da ödendiği iddia edilen konser ücretleri ile ilgili açıklama Mansur Yavaş'tan Ankara'da ödendiği iddia edilen konser ücretleri ile ilgili açıklama
14:09 Diyanet, Narin’in köyündeki imamı açığa aldı Diyanet, Narin'in köyündeki imamı açığa aldı
14:07 Seda Sayan, annesi için sevenlerinden dua istedi Seda Sayan, annesi için sevenlerinden dua istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 12:55:05. #1.13#
SON DAKİKA: SEC Ethereum ETF opsiyonları için süre istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.