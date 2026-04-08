SEC geçmiş kripto yaptırımlarındaki 7 davayı düşürdü

08.04.2026 17:08
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçmiş kripto para yaptırımlarındaki "hataları" kabul ederek Coinbase ve Binance dahil yedi firmaya yönelik davaları federal menkul kıymetler yasasının yanlış yorumundan kaynaklanan hatalar olarak nitelendirdi.

Yapılan açıklamada SEC, "kayıt ve defter ihlalleri" gerekçesiyle 95 dava açtığını ve 2,3 milyar dolar ceza uyguladığını belirtti. Kurum, bu davaların hiçbirinde yatırımcılara doğrudan zarar kanıtlanamadığını ve herhangi bir yatırımcı koruması sağlanamadığını da kabul etti.

SEC söz konusu örüntüyü "federal menkul kıymetler yasalarının yanlış yorumu" olarak tanımladı ve kaynakların hatalı tahsis edildiğini açıkladı. Gerçek yatırımcı korumasını ikinci plana atarak dava sayısını artırmaya odaklanan kurumsal bir önyargı bulunduğuna da dikkat çekildi.

Şubat 2025'ten bu yana Coinbase, Binance, Cumberland, Consensys Software, Kraken, Dragonchain ve Balina'ya yönelik yedi kripto para kaydı davası düşürüldü. SEC bu adımı "2025 mali yılında kripto varlıkları alanındaki yaptırım yaklaşımında zorunlu bir rota düzeltmesi" olarak aktardı.

KRİPTO DOSTU DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR

Açıklama, Trump yönetimi döneminde SEC'in benimsediği kripto dostu tutumun bir yansıması. Nisan 2025'te göreve gelen SEC Başkanı Paul Atkins, önceki yönetimin kripto düzenlemesini "büyük bir kaçırılmış fırsat" olarak değerlendirdi ve kurumun inovasyona uyum sağlayamadığını öne sürdü.

Ocak ayında SEC ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), kripto düzenlemesini modernize etmeye yönelik "Project Crypto" girişimini başlattı. İki kurum geçen ay dijital varlıkların büyük bölümünün menkul kıymet sayılmayacağını da netleştirdi. Atkins bu yorumun "on yılı aşkın belirsizliğin ardından piyasa katılımcılarına kripto varlıkların nasıl ele alındığı konusunda açık bir çerçeve sunacağını" belirtti.

Atkins ayrıca kripto paydaşlarına yatırımcı koruması çerçevesinde sermaye toplama olanağı tanıyacak "startup muafiyeti" adlı güvenli liman teklifini de öne sürdü. Teklif, federal mevzuat öncesi inceleme yapan Bilgi ve Düzenleyici İşler Ofisi'ne ulaştı.

