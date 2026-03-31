SEC'in eski icra direktörünün görevi tartışmaya açıldı
31.03.2026 13:21
ABD'li Demokrat Senatör Richard Blumenthal, SEC'in eski icra direktörü Margaret Ryan'ın görevden ayrılışını sorgulamak amacıyla SEC Başkanı Paul Atkins'e mektup gönderdi. Mektup, Ryan'ın Trump yönetimi çevresindeki isimlere yönelik davaları daha kapsamlı yürütmek istediğini ancak üst yönetim tarafından engellendiğini öne süren raporlara dayanıyor.

Ryan, Eylül 2025'te başladığı SEC icra direktörlüğü görevini Mart 2026'da bıraktı. Kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre Ryan, Trump yönetimi çevresindeki isimlere yönelik dolandırıcılık davalarını sürdürmek istedi. Atkins ile SEC'teki üst düzey yetkililer ise bu tutuma karşı çıktı.

Blumenthal, mektubunda Ryan'ın ayrılışının "kısa görev süresi ve üst yönetimin icra biriminin belirli kripto para şirketlerine yönelik davaları takip etmesini engellediğine ilişkin raporlar ışığında ciddi soru işaretleri doğurduğunu" belirtti.

TRUMP BAĞLANTILI DAVALAR VE KAPATILAN DOSYALAR

Sürtüşmenin odak noktalarından biri Justin Sun davasıydı. Biden yönetiminde SEC, Tron kurucusu Sun ve üç ilişkili şirketi TRX ile BTT tokenlarının kayıtsız menkul kıymet olarak satışı nedeniyle suçlamıştı. Sun ayrıca sahte alım-satım işlemleriyle TRX fiyatını manipüle etmek ve aktris Lindsay Lohan ile medya figürü Jake Paul dahil çeşitli isimlere, herhangi bir açıklama yapmaksızın tokenleri tanıtmaları karşılığında ödeme yapmakla da itham edildi.

Trump yönetiminde SEC, mart ayında Sun, Tron Foundation ve BitTorrent (şimdiki adıyla Rainberry) aleyhindeki suçlamaları düşürdü. Rainberry 10 milyon dolarlık sivil ceza ödeyecek.

Sun'ın Trump ailesiyle yakın iş bağları bulunuyor. World Liberty Financial ve TRUMP memecoini dahil Trump ailesi destekli kripto girişimlerine büyük yatırımlar yapan Sun, piyasada etkin konumunu koruyor. World Liberty Financial da Tron ve diğer tokenları milyonlarca dolarlık hacimde satın aldı.

SEC aynı dönemde Binance, Coinbase ve Kraken aleyhindeki davaları da kapattı. Binance davası mayıs ayında, kayıt yükümlülüğü ihlali gerekçesiyle açılan Coinbase ve Kraken davaları ise ayrı kararlarla sonuçlandırıldı.

Blumenthal mektubunda SEC icra birimi ile üst yönetim arasındaki yazışmaların yanı sıra Atkins ofisi ile Trump ailesi arasındaki kayıtları da talep etti. Yanıt için 13 Nisan tarihi belirlendi. SEC sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmadı.

