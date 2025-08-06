SEC\'in kripto para değişikliklerinin gerçek etkisi henüz başlamadı

Paul Atkins'in geçtiğimiz ay sonunda yaptığı konuşma, kripto para dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bitwise'ın baş yatırım sorumlusu Matt Hougan, bu konuşmanın onu şaşırttığını ve piyasaların bu vizyonu tam kavrayamadığını belirtti.

Matt Hougan Kripto Yatırımcılarına Fırsat Uyarısı Yaptı

Hougan, Atkins'in konuşmasını "kripto hakkında okuduğum en boğa belge" olarak tanımladı. Bitwise analisti, "Bu belgeyi okuyup da sermayenizin önemli bir kısmını kriptoya tahsis etmek istememek hayal edilemez." dedi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Atkins, konuşmasında tüm varlıkların halka açık Blockchain ağlarına geçeceğini öngördü. Hougan bu durumun Blockchain'ler için büyük büyüme fırsatı yaratacağını ifade etti.

Çoklu hizmet platformu konsepti de Atkins'in vizyonunda önemli yer tutuyordu. Hougan, Coinbase ve Robinhood gibi şirketlerin bu alanda 1 trilyon doları aşan değere ulaşabileceğini söyledi.

DeFi sektörü de yeni düzenlemelerden büyük fayda sağlayacak. Gary Gensler döneminde düşmanca tutumla karşılaşan DeFi projeleri, şimdi daha net kurallarla 10-100 kat büyüme gösterebilir.

Project Crypto girişimi de SEC'in yeni yaklaşımının somut göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu proje, net düzenlemeler oluşturmayı hedefliyor.

Hougan, yatırımcıların "daha büyük düşünmesi" ve "daha hızlı zaman çizelgesine geçmesi" gerektiğini belirtti. Uzmana göre, eğer bu değişiklikler henüz hesaplanmamışsa, kripto piyasalarında büyük hareket bekleniyor.