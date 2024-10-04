SEC itirazı sonrası 272 milyon XRP yer değiştirdi - Son Dakika
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Kripto Para

SEC itirazı sonrası 272 milyon XRP yer değiştirdi

SEC itirazı sonrası 272 milyon XRP yer değiştirdi

SEC'in Ripple davasına itirazının ardından, 24 saat içinde 272 milyon XRP'nin büyük kripto borsalarından çekildiği bildirildi. Bu hareket, XRP fiyatında yüzde 9'luk bir düşüşe yol açtı ve yatırımcılar arasında endişe yarattı. Piyasa, bu gelişmenin olası sonuçlarını değerlendiriyor.

04.10.2024 16:45
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Kripto para dünyasında yaşanan son gelişmeler, XRP yatırımcılarını alarma geçirdi. SEC'in beklenmedik itirazı ve ardından gelen büyük çaplı token hareketleri, XRP'nin geleceği hakkında yeni soru işaretleri oluşturdu. Whale Alert tarafından tespit edilen bu hareketler, kripto para piyasasındaki volatilitenin ve regülasyon etkisinin altını bir kez daha çizdi.

XRP Ekosistemindeki Belirsizlikler Sürüyor

Popüler kripto para gözlemcisi Whale Alert, son 24 saat içinde XRP Ledger'da gerçekleşen yedi büyük XRP işlemini tespit etti. Bu işlemlerin çoğunun büyük bir kripto para borsasını içermesi, XRP balinalarının aktivitelerini artırdıklarına işaret ediyor.

Whale Alert verilerine göre anonim balinalar Binance ve Indodax borsalarından sırasıyla 15.126.001 ve 15.689.469 dolar değerinde 28.900.823 ve 30.000.000 XRP çekti. Aynı zamanda Bitstamp, Bitso ve yine Binance gibi borsalar, anonim piyasa katılımcılarından önemli miktarda para yatırma işlemi gördü.

Bu hareketlilik, SEC'in Ripple davasına itiraz etmesi ile aynı zamana denk geldi. SEC, federal yargıç Analisa Torres'in geçen yıl Temmuz ayında verdiği, ikincil piyasalardaki XRP satışlarının menkul kıymet satışı olarak nitelendirilemeyeceği kararına itiraz etti.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, SEC'in bu girişimini eleştirdi. XRP fiyatı, SEC'in itirazından bu yana yüzde 9'dan fazla düştü. 2 Ekim'de 0,58 dolar seviyesine düşüş yaşayan XRP, şu anda 0,52 dolardan el değiştiriyor. Genel olarak, Pazar gününden beri XRP piyasa fiyatının yüzde 20'sinden fazlasını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SEC itirazı sonrası 272 milyon XRP yer değiştirdi - Son Dakika

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