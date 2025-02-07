SEC kararıyla şaşırttı: Solana ETF başvurusunda beklenmedik hamle

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Grayscale'in Solana ETF başvurusunu kabul etmesiyle, kripto para birimleri için yeni bir dönem başlıyor. Bu gelişme, SEC'in kripto para birimlerine yönelik yaklaşımında önemli bir değişikliği işaret ediyor ve piyasalarda yeni kapılar aralıyor.

SEC'in Kabulüyle Solana ETF Onayında İlerleme Sağlanıyor

SEC, tarihinde ilk kez bir spot Solana ETF başvurusunu değerlendirmeye alarak kripto para piyasalarında yeni bir dönemin kapısını araladı. Grayscale'in güncellenmiş Solana ETF başvurusunun kabul edilmesi, kurumun kripto varlıklara yönelik tutumunda önemli bir değişime işaret ediyor.

Önde gelen ETF analisti James Seyffart, 6 Şubat tarihli 19b-4 düzeltme başvurusuyla ilgili değerlendirmesinde, SEC'in daha önce benzer Solana başvurularını reddetmiş olması nedeniyle bu kararın büyük önem taşıdığını vurguladı. Meslektaşı Eric Balchunas da kurumun yeni yönetiminin etkilerinin görülmeye başlandığını belirterek gelişmenin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan finans hukuku uzmanı Scott Johnsson, SEC'in önceki Solana ETF başvurularını, emtia tröst hisseleri kategorisinde yanlış sınıflandırma gerekçesiyle reddettiğini açıkladı. Seyffart'a göre, SEC'in Solana'yı menkul kıymet olarak değerlendirmesi ve Binance ile Coinbase gibi şirketlerle süren hukuki ihtilaflar, sürecin karmaşık bir hal almasına neden oluyor.

Spot Solana ETF'lerini Cboe BZX borsasında işleme açmak için 21Shares, Bitwise, VanEck ve Canary Capital arasında bir yarış başladı. Aynı gün içinde Bitwise'ın spot Dogecoin ETF başvurusu da dikkat çekerken, Cboe BZX'in 21Shares ve Bitwise adına spot XRP ETF'si için başvuruda bulunması, kripto ETF pazarındaki hareketliliği artırdı.

JPMorgan'ın öngörülerine göre, spot Solana ETF'sinin ilk yılında 3-6 milyar dolar arasında net varlık toplaması bekleniyor. Bu tahmin, Balchunas tarafından gerçekçi bulunurken, tahmin piyasası Polymarket, 31 Temmuz öncesinde bir spot Solana ETF'sinin onaylanma olasılığını yüzde 39 olarak değerlendiriyor.

Analistler, Grayscale'in spot Litecoin ETF'si için yaptığı 19b-4 başvurusunun da SEC tarafından kabul edildiğini bildirdi. Seyffart'a göre Litecoin, SEC onayı alacak bir sonraki kripto para birimi olabilir. Öte yandan Canary'nin spot Litecoin ETF başvurusu, diğer kripto ETF başvurularına kıyasla daha hızlı bir inceleme sürecinden geçiyor.