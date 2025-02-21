SEC, kripto dünyasını sarsacak yeni birim kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

SEC, kripto dünyasını sarsacak yeni birim kurdu

SEC, kripto dünyasını sarsacak yeni birim kurdu

ABD'nin kripto alanında düzenleyici kurumu olan SEC, yeni kurulan "Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi" ile kripto dolandırıcılığına karşı mücadelesini güçlendiriyor. 30 uzmandan oluşan birim, yatırımcıları korumak ve piyasa etkinliğini artırmak amacıyla çalışacak. LIBRA skandalı sonrası alınan bu önlemler, sektördeki güveni yeniden tesis etmeyi hedefliyor.

21.02.2025 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEC, kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla yeni bir birim kurarak kripto dolandırıcılığına karşı kararlı bir adım attığını duyurdu. SEC'in"Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi" (CETU), yatırımcıları korumak için önemli bir rol üstlenecek. Bu yeni yapı, özellikle LIBRA gibi skandalların ardından piyasa düzenlemelerini güçlendirecek.

Kripto Dünyasında Güvenlik İçin Yeni Bir Adım

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dijital dünyada artan suistimallere karşı önemli bir adım attı. Kurum, kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla, kripto varlıklar ve Blockchain teknolojisiyle bağlantılı dolandırıcılık vakalarına odaklanacak "Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi"ni hayata geçirdiğini duyurdu.

Yaklaşık 30 kişilik uzman kadrosuyla faaliyet gösterecek yeni birim, kurumun mevcut "Kripto Varlıkları ve Siber Birimi"nin yerini alacak. Washington DC merkezli avukat Laura D'Allaird'ın yönetimindeki birim, özellikle kayıt dışı kripto varlık teklifleri ve platformlarına yönelik yaptırımların uygulanmasında aktif rol oynayacak.

SEC Başkan Vekili Mark Uyeda, yeni birimin kuruluş amacını açıklarken, yatırımcı güvenliğini sağlamanın yanı sıra inovasyonu destekleyerek sermaye oluşumuna ve piyasa verimliliğine katkı sunacağını vurguladı. Uyeda, teknolojik gelişmeleri kötüye kullanarak yatırımcıları mağdur eden ve sektöre olan güveni zedeleyen unsurlara karşı kararlı bir mücadele sergileneceğinin altını çizdi.

Sahte web siteleri ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarıyla mücadelede uzmanlaşacak birim, son dönemde gündeme gelen LIBRA memecoin skandalı gibi vakaların önüne geçmeyi hedefliyor. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin desteğiyle öne çıkan LIBRA memecoin olayında yaşanan içeriden bilgi ticareti iddiaları ve perakende yatırımcıların yaşadığı mağduriyet, düzenleyici kurumların daha şeffaf ve etkili denetim mekanizmalarına olan ihtiyacı gözler önüne sermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SEC, kripto dünyasını sarsacak yeni birim kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:16 İsviçre, PKK’nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı İsviçre, PKK'nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı
19:02 Canlı anlatım İlk yarıda 3 gol var Canlı anlatım! İlk yarıda 3 gol var
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:20:57. #1.11#
SON DAKİKA: SEC, kripto dünyasını sarsacak yeni birim kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.