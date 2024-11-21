SEC kripto para ETF kararını erteledi - Son Dakika
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SEC kripto para ETF kararını erteledi

SEC kripto para ETF kararını erteledi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Franklin Templeton'ın hem Bitcoin (BTC) hem de Ethereum (ETH) içeren EZPZ kodlu kripto endeks ETF başvurusunu detaylı incelemeye dahil etti. Yatırım devinin ağustos ayında sunduğu başvuru, düzenleyici kurumun kapsamlı değerlendirme sürecine girdi.

21.11.2024 11:38
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Kripto para piyasasının önemli gelişmelerinden biri olarak değerlendirilen EZPZ ETF başvurusu, SEC'in inceleme süresini uzatma kararıyla yeni bir aşamaya taşındı. Ocak ayında spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından gelen bu karar, karma kripto varlık fonlarının geleceğine ilişkin belirsizliği artırdı.

SEC İncelemesi Uzun Vadeye Yayılıyor

SEC, Franklin Templeton'ın başvurusunu değerlendirmek için ek süreye ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Kurum, önerilen kural değişikliğini ve beraberinde getirdiği konuları detaylı şekilde inceleme kararı aldı.

Yatırım şirketinin sunduğu ETF önerisi, Cboe BZX Exchange'de işlem görecek ve dijital varlık saklama hizmeti Coinbase Custody Trust Company LLC tarafından sağlanacak.

Spot Bitcoin ETF opsiyonlarının işleme açılmasından bir gün sonra gelen bu gelişme, kripto pazarının düzenleyici çerçevesinin şekillenmeye devam ettiğini gösteriyor. SEC'in ocak ayında 11 spot Bitcoin ETF'sini ve mayıs ayında spot Ethereum ETF'lerini onaylaması, kripto varlık yönetimi alanında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Franklin Templeton'ın EZPZ kodlu ETF girişimi, yatırımcılara hem Bitcoin hem de Ethereum'a tek bir fon üzerinden erişim sağlamayı hedefliyor. Bu yaklaşım, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara daha kolay ve güvenli bir şekilde yatırım yapmasının önünü açabilir.

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Son Dakika Kripto Para SEC kripto para ETF kararını erteledi - Son Dakika

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