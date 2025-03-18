SEC kripto para politikalarındaki rotasını değiştiriyor - Son Dakika
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SEC kripto para politikalarındaki rotasını değiştiriyor

SEC kripto para politikalarındaki rotasını değiştiriyor

ABD'nin finansal düzenleyicisi SEC, Trump yönetiminin etkisiyle kripto varlıkları için önerilen sıkı saklama kurallarından vazgeçmeyi düşünüyor. Geçici Başkan Mark Uyeda, Şubat 2023'te önerilen ve nitelikli saklayıcı zorunluluğu getiren düzenlemenin yeniden ele alınması için personeline talimat verdi. Bu değişim, SEC'in kripto politikalarındaki hızlı dönüşümü gösteriyor.

18.03.2025 17:12
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) geçici başkanı Mark Uyeda, Biden yönetimi döneminde önerilen kripto saklama kuralını yeniden değerlendirme talimatı verdi. Şubat 2023'te Gary Gensler liderliğinde önerilen ve kayıtlı yatırım danışmanlarının kripto varlıklarını nitelikli saklayıcılarda tutmasını zorunlu kılan düzenleme, sektörde büyük endişe yaratmıştı. Bu hamle, Trump yönetimi altında SEC'in kripto politikalarında yaşanan hızlı değişimin en son örneği olarak görülüyor.

Trump Yönetimi Kripto Saklama Kurallarında Yeni Sayfa Açıyor

SEC Geçici Başkanı Mark Uyeda, San Diego'daki Yatırım Şirketi Enstitüsü'nün 2025 Yatırım Yönetimi Konferansı'nda yaptığı konuşmada, kripto saklama kuralı önerisiyle ilgili önemli kaygılar olduğunu vurguladı. Uyeda, "Bu tür endişeler göz önüne alındığında, orijinal öneriyle ilerlemenin önemli zorlukları olabilir." diyerek SEC personelinden kripto görev gücü ile yakın çalışarak uygun alternatifleri değerlendirmelerini istedi. Bu, geçici başkanın bu ay içinde ikinci kez SEC personelinden bir düzenlemeyi yeniden gözden geçirmelerini istemesi anlamına geliyor.

SEC'in kripto saklama kuralı revizyonu, Trump yönetiminin düzenleyici yaklaşımındaki önemli bir değişimi işaret ediyor. Uyeda'nın konuşması öncelikle kuralları geri çekme, yeniden önerme veya uyum tarihlerini erteleme dahil olmak üzere SEC'in kural koyma sürecine odaklandı.

Eski Joe Biden yönetimi ve Gary Gensler'in başkanlık ettiği dönemde önerilen saklama kuralı, mevcut düzenlemeyi bir danışmanın kontrolünde bulunan tüm müşteri varlıklarını kapsayacak şekilde genişletecek ve bu varlıklara daha fazla koruma ekleyecekti.

Kayıtlı yatırım danışmanları, hâlihazırda bu varlıkları banka veya aracı kurum gibi nitelikli bir saklayıcıda tutmalarını gerektiren bir kurala tabidir. Yeni kural, bu standartları kripto endüstrisine genişletecek, kripto ile iş yapmaya istekli bankaların sayısını daha da sınırlayıp sınırlamayacağı konusunda endişelere yol açmıştı.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, kripto firmaları ve geleneksel finans şirketleri, kural önerildiğinde karşı çıkmışlardı. Amerikan Bankacılar Birliği dahil olmak üzere finans sektörü derneklerinden oluşan bir koalisyon, önerinin "işleri üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini" belirtmişti.

Bu hamle, Uyeda'nın geçen hafta, potansiyel olarak merkezi olmayan kripto projelerini kapsayabilecek şekilde "borsa" tanımını genişletecek önerilen bir kural değişikliğini gözden geçirme talimatından sonra geliyor.

Her iki eylem de SEC için Trump yönetimi altında yaklaşımda bir değişimi ortaya koyuyor. Biden yönetimi sırasında Gensler, Bitcoin dışındaki çoğu kripto paranın menkul kıymet olduğunu savunmuştu.

Trump yönetiminin göreve gelmesinden bu yana SEC, birkaç hafta içinde kripto muhasebe rehberini iptal etme, büyük kripto endüstrisi oyuncularına karşı yasal işlemleri durdurma ve bir kripto görev gücü oluşturma gibi önemli adımlar attı.

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Son Dakika Kripto Para SEC kripto para politikalarındaki rotasını değiştiriyor - Son Dakika

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