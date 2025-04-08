SEC kripto para sektörünün devleriyle buluşacak

Donald Trump yönetiminin göreve gelmesiyle SEC'in Coinbase ve Cumberland DRW'ye karşı açtığı davaları düşürmesi sonrasında, kurumun kripto görev gücü sektörle iş birliği yolunda önemli adımlar atıyor. "Bir Blok ve Zor Bir Yer Arasında: Kripto Ticareti için Uygun Düzenlemeler" başlıklı etkinlik, SEC'in kripto dünyasına yönelik yaklaşımında belirgin bir değişime işaret ediyor.

SEC Kripto Dünyasında Barış Rüzgarları Estiriyor

SEC'in kripto görev gücü, sektördeki belirsizliklere çözüm bulmak amacıyla bir dizi yuvarlak masa toplantısı organize ediyor. Cuma günü gerçekleşecek toplantı, bu serinin ikincisi olarak öne çıkıyor.

Özellikle dikkat çeken nokta, toplantıya katılacak isimler arasında SEC'in yakın zamana kadar yasal mücadele içinde olduğu şirketlerin temsilcilerinin bulunması olacak. Uniswap Labs'in hukuk işleri sorumlusu Katherine Minarik, Coinbase'in kurumsal ürün başkan yardımcısı Gregory Tusar ve Cumberland DRW'nin hukuk danışman yardımcısı Chelsea Pizzola bu toplantıda görüşlerini paylaşacak.

Kayda değer biçimde, SEC, ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesinden sonra Coinbase ve Cumberland DRW'ye karşı açtığı davalardan çekildi. Haziran 2023'te, eski Başkan Gary Gensler döneminde, kurum Coinbase'i menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla dava etmiş ancak Şubat ayında davayı düşürme kararı almıştı. Ekim 2024'te açılan Cumberland DRW'ye karşı dava da geçen ay düşürüldü.

Kurumun web sitesinde canlı olarak yayınlanacak olan yuvarlak masa toplantısı, SEC'in vekil başkanı Mark Uyeda ve komiserler Caroline Crenshaw ve Hester Peirce'in konuşmalarıyla başlayacak. Kripto görev gücüne liderlik eden Peirce, "Kamuoyunun endişelerini ve önerilerini duymak, SEC'in kripto endüstrisi için net, mantıklı ve adil bir yol oluşturmasına yardımcı oluyor." açıklamasını yaptı.

Bu toplantıdan önce, 21 Mart'ta gerçekleşen ilk etkinlikte menkul kıymet avukatları ve kripto uzmanları, bir varlığı menkul kıymet yapan unsurun ne olduğu konusunu tartışmıştı. SEC'in ilerleyen aylarda tokenizasyon ve merkeziyetsiz finans gibi konulara odaklanan iki ek yuvarlak masa toplantısı daha düzenlemeyi planladığı belirtiliyor.