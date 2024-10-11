SEC, kripto şirketlerini suçlamaya devam ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

SEC, kripto şirketlerini suçlamaya devam ediyor

SEC, kripto şirketlerini suçlamaya devam ediyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Cumberland DRW'yi 2 milyar dolarlık kripto para işlemlerinde resmi izin almadan aracılık yaparak faaliyet göstermekle suçladı. Bu hamle, SEC'in kripto endüstrisine yönelik sıkı denetiminin son örneği olarak değerlendiriliyor. Cumberland, suçlamaları reddederek iş operasyonlarında değişiklik yapmayacağını açıkladı.

11.10.2024 13:59
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Kripto para piyasasında yeni bir düzenleyici kriz patlak verdi. SEC'in Cumberland DRW'ye yönelttiği suçlamalar, beş kripto para birimini menkul kıymet olarak tanımlayarak sektörde şok etkisi yarattı. Bu gelişme, kripto para borsalarının yasal statüsü ve düzenleyici çerçevesi hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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SEC, yaptığı açıklamada, Chicago merkezli Cumberland DRW LLC'nin 2 milyar dolarlık kripto para alım satımı yaparken kayıtlı olmadan dealer olarak hareket ettiğini iddia etti. Şirket, kendisini "likidite sağlayıcı, risk alıcı" ve "gecikmeye duyarlı bir ticaret firması" olarak tanımlıyor.

SEC'in Kripto Varlıklar ve Siber Biriminin geçici başkanı Jorge G. Tenreiro, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Endüstrinin kripto varlık satışlarının tümünün emtia satışlarına benzer olduğuna dair sık sık itirazlarına rağmen şikayetimiz Cumberland'ın, ilgili ihraççıların ve nesnel yatırımcıların bu davada söz konusu olan kripto varlıkların teklif ve satışını menkul kıymet yatırımları olarak ele aldığını ve Cumberland'ın kayıt olmaksızın bu varlıklardaki dealer faaliyetinden kâr elde ettiğini iddia ediyor." dedi.

Şikayete göre Cumberland Mart 2018'den başlayarak SEC'in menkul kıymet olarak satıldığını ve teklif edildiğini söylediği en az 2 milyar dolar değerinde kripto para alım satımı gerçekleştirdi. SEC, Cumberland'ın ticaretinin çoğunu 2019'un başlarında piyasaya sürdüğü Marea adlı bir çevrim içi ticaret platformu üzerinden yaptığını belirtti.

SEC, Cumberland'ın bu faaliyetlerle "yatırımcılarla ticaret yaparak ve onları ve piyasaları federal menkul kıymetler yasalarının kayıt hükümlerinin korumalarından mahrum bırakarak milyonlarca dolar haksız kazanç elde ettiğini" öne sürüyor. Kurum, kârın geri alınmasını ve para cezaları talep ediyor.

Davanın en dikkat çekici yönlerinden biri SEC'in beş kripto para birimini POL, SOL, ATOM, ALGO ve FIL tokenlarının menkul kıymet olarak etiketlemesi oldu. Bu karar, söz konusu kripto paraların yasal statüsü ve gelecekteki düzenlemeleri hakkında yeni tartışmalar başlattı.

SEC şikayette "Cumberland gibi kripto varlık ticaret platformları, MATIC piyasalarının ayrılmaz bir parçasıdır çünkü bu piyasaları bilgiyle doldururlar, ihraççı ve tanıtıcı açıklamalarını ve MATIC'i bir yatırım olarak tanıtan faaliyetleri yeniden yayınlayıp güçlendirirler." ifadesini kullandı. Kurum FIL, SOL, ATOM, ALGO hakkında da benzer değerlendirmelerde bulundu.

Cumberland, yaptığı açıklamada SEC'in suçlamalarına itiraz etti. Şirket, X hesabından yayınladığı açıklamada "SEC'in önce uygulama yaklaşımının son hedefi" haline geldiğini söyledi. Firma, beş yıldır SEC ile görüşmelerde bulunduğunu ve kurumla materyaller paylaştığını vurguladı.

Cumberland, "SEC'in bu eylemi sonucunda iş operasyonlarımızda veya likidite sağladığımız varlıklarda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Bilinen tüm kural ve düzenlemelere disiplinli bir şekilde bağlılığımız ve güçlü uyum çerçevemize güveniyoruz." açıklamasını yaptı.

Bu gelişme, kripto para sektöründe artan düzenleyici baskının yeni bir örneği olarak görülüyor. Yatırımcılar ve piyasa analistleri, SEC'in bu hamlesinin diğer kripto para birimleri ve platformları için ne anlama gelebileceğini tartışıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SEC, kripto şirketlerini suçlamaya devam ediyor - Son Dakika

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