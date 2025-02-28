SEC memecoin yatırımcıları için müjdeli haberi verdi

Kripto Para

Kripto para dünyası için dönüm noktası sayılabilecek bir karar alındı. Donald Trump yönetimindeki yeni SEC ekibi, Gary Gensler döneminde sıkı düzenlemelere tabi tutulan kripto sektörüne yönelik yaklaşımını değiştirmeye başladı. Yayınlanan açıklamada, memecoinlerin Howey Testi kapsamında bir işletmeye yatırım içermediği ve başkalarının girişimci çabalarına bağlı olmadığı vurgulanarak, bu varlıkların menkul kıymet statüsünden çıkarıldığı duyuruldu.

Memecoinler Menkul Kıymet Olarak Sınıflandırılmayacak

SEC, memecoinlerin teklif ve satışının federal menkul kıymet kanunlarına tabi olmayabileceğini belirtti. Düzenleyici kurum, bu dijital varlıkların menkul kıymet tanımı kapsamındaki yaygın finansal araçların hiçbirini oluşturmadığını vurguladı.

Bir memecoin, gelir üretmez veya bir işletmenin gelecekteki gelirleri üzerinde haklar vermez. Bu nedenle, memecoinlerin alım satımına katılanların işlemlerini 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında Komisyon'a kaydetmeleri zorunlu değildir.

Komisyon açıklamasında, "Memecoinlerin teklif ve satışı bir işletmeye yatırımı içermediği gibi, başkalarının girişimci veya yönetimsel çabalarından elde edilecek kârlar beklentisiyle makul bir şekilde yapılmamaktadır." ifadesini kullandı.

Howey Testi kapsamında, memecoin alımları bir işletmeye havuzlanmış yatırımı içermez veya başkalarının yönetimsel çabalarına bağlı değildir. Bu test, bir varlığın yatırım sözleşmesi ve dolayısıyla menkul kıymet olarak nitelendirilip nitelendirilmediğini belirlemek için 1946 tarihli bir ABD Yüksek Mahkemesi davasına dayanmaktadır.

SEC yine de tüm memecoinlerin menkul kıymet kanunlarından muaf olmadığı konusunda uyarıyor. Bir proje memecoin etiketini yanlış şekilde bir menkul kıymeti gizlemek için kullanırsa, projenin ekonomik gerçeklerine göre değerlendirilecektir.

Gary Gensler'in ayrılmasından sonra, Başkan Trump SEC'in başına Paul Atkins'i ve kripto görev gücünün başına Cumhuriyetçi Komiser Hester Peirce'i getirdi. Bu değişiklikle birlikte SEC, geçtiğimiz hafta Coinbase, Gemini, MetaMask, OpenSea, Robinhood ve UniSwap'a karşı açtığı davaları geri çekti.

Framework Ventures ortak kurucusu Vance Spencer, "Hiçbir faydası/ekibi/havuz fonu/yol haritası olmayan memecoinler resmen yasal, ki bu doğru bir karar." diyerek kararı destekledi.

GMCI Memecoin endeksi son bir günde yaklaşık yüzde 0,35 artışla 213,33 civarında işlem görüyor. Ancak endeks yılbaşından bu yana yüzde 47 düşüş gösterdi.