SEC, Ripple davasında beklenmedik bir hamle yaptı - Son Dakika
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Kripto Para

SEC, Ripple davasında beklenmedik bir hamle yaptı

SEC, Ripple davasında beklenmedik bir hamle yaptı

SEC, Ripple Labs karşısında temyiz sürecini ilerletiyor. Yapılan son başvuruyla birlikte SEC, perakende yatırımcılara satılan XRP tokenlarının menkul kıymet olarak sınıflandırmasını talep ediyor.

16.01.2025 10:13
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple Labs'e karşı devam eden hukuk mücadelesinde bir sonraki adımı attı. SEC, Ripple'ın perakende yatırımcılara yaptığı XRP satışlarının kayıtsız menkul kıymet olduğunu iddia ederek İkinci Devre Temyiz Mahkemesi'ne başvurdu. Bu gelişme, XRP'nin piyasa değerindeki son artışa rağmen hukuki belirsizliklerin sürdüğünü gösteriyor.

Ripple – SEC Davası Sürüyor

Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple ile süregelen hukuki mücadelesinde yeni bir aşamaya geçti. Komisyon, İkinci Devre Temyiz Mahkemesi'ne başvurarak, Yargıç Analisa Torres'in geçen yıl Temmuz ayında verdiği kararın iptalini istedi.

SEC, kısa bir süre önce yaptığı başvurusunda, Ripple'ın bireysel yatırımcılara gerçekleştirdiği XRP satışlarının yasal düzenlemelere aykırı olduğunu öne sürdü. New York Bölge Mahkemesi'nin önceki kararını eleştiren Komisyon, XRP işlemlerinin menkul kıymetler kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca SEC, şirket çalışanlarına ve iş ortaklarına verilen XRP'lerin de doğru şekilde sınıflandırıldığını iddia etti.

Süreç, 2020 yılının Aralık ayında başlayan ve Komisyonun kısmen mağlubiyetiyle sonuçlanan davanın devamı niteliğinde. Yargıç Torres'in kararında, XRP'nin kurumsal satışlarda menkul kıymet sayılacağı, ancak borsalar üzerinden yapılan bireysel satışlarda bu kapsamda değerlendirilemeyeceği belirtilmişti. SEC ise Ripple'ın pazarlama stratejisinin, yatırımcıları kâr beklentisine soktuğunu ve bunun Howey testi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Ripple cephesinden sert tepkiler geldi. Şirketin CEO'su Brad Garlinghouse, SEC'in aynı iddiaları tekrarladığını belirterek eleştirilerini dile getirdi. Baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty da benzer şekilde, SEC'in başvurusunu başarısız argümanların tekrarı olarak nitelendirdi.

Kripto para dünyasının tanınmış hukukçularından Jeremy Hogan, SEC'in temyiz başvurusunun zayıf olduğunu ve gerçek XRP alıcılarına ilişkin yeterli kanıt sunulamadığını belirtti. Tüm bu gelişmelere rağmen XRP, son 24 saatlik süreçte yüzde 10'luk değer artışı kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SEC, Ripple davasında beklenmedik bir hamle yaptı - Son Dakika

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