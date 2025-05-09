SEC Ripple uzlaşması konusunda ikiye bölündü - Son Dakika
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Kripto Para

SEC Ripple uzlaşması konusunda ikiye bölündü

SEC Ripple uzlaşması konusunda ikiye bölündü

SEC Komiseri Caroline Crenshaw, kurumun Ripple ile yaptığı ve 75 milyon dolar iadesini içeren anlaşmayı sert şekilde eleştirdi. Trump yönetimi altında komisyonun kripto para şirketlerine karşı yumuşayan tutumu ve artan sayıda davadan vazgeçmesi, SEC avukatlarının mahkemelerdeki güvenilirliğini aşındırıyor. Anlaşmanın kesinleşmesi için hala birkaç adım bulunuyor.

09.05.2025 15:07
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2020'den bu yana kripto para sektörünün yakından takip ettiği Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki hukuki mücadele çözüme kavuşma ihtimali artıyor. SEC ve Ripple'ın New York mahkemesine sunduğu ortak uzlaşma mektubu, Ağustos 2024'te alınan kararın yeniden değerlendirilmesini ve 125 milyon dolarlık cezanın 75 milyon dolarlık kısmının iade edilmesini öngörüyor.

SEC Komiseri Kripto Düzenlemelerinde Yasal Boşluk Uyarısı Yaptı

Ancak bu gelişme SEC içinde görüş ayrılıklarını gün yüzüne çıkardı. Komisyon üyesi Caroline Crenshaw tarafından yapılan açıklamada, anlaşmayı sert bir şekilde eleştirdi. Crenshaw'a göre anlaşma, SEC'in kripto uygulama programının sistematik olarak parçalanmasına katkıda bulunuyor.

Anlaşmanın onaylanması durumunda, SEC avukatlarının mahkemelerdeki güvenilirliği daha da aşınacak. Crenshaw, anlaşmanın "zaten kazanılmış yatırımcı korumalarını silip, düzenleyici bir boşluk yaratacağını" savunuyor.

Trump yönetimi altında SEC'in kripto şirketlerine karşı stratejisi belirgin şekilde yumuşadı. Eski SEC Başkanı Gary Gensler döneminde başlatılan birçok soruşturma şimdi sırayla geri çekiliyor. Bu değişim, kripto para piyasalarında düzenleyici boşluğu artırıyor.

Eski federal savcı James Filan, anlaşmanın kesinleşmesi için hâlâ birkaç adımın kaldığını vurguluyor. Öncelikle Yargıç Torres'in gösterge niteliğinde bir karar vermesi gerekiyor. Ardından SEC ve Ripple, Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi'nden Yargıç Torres'e sınırlı bir iade talep edecek.

Yasal kısıtlamanın kaldırılması ve fonların dağıtılmasından sonra, her iki taraf da temyiz başvurularını geri çekecek ve dava resmen sonlanacak. Böylece 2020 yılından bu yana süren ve kripto ekosistemini derinden etkileyen hukuki süreç tarihe karışmış olacak.

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Son Dakika Kripto Para SEC Ripple uzlaşması konusunda ikiye bölündü - Son Dakika

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