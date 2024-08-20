SEC, Solana'nın ETF başvurusunu reddetti - Son Dakika
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Kripto Para

SEC, Solana'nın ETF başvurusunu reddetti

SEC, Solana\'nın ETF başvurusunu reddetti

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Cboe'nun iki Solana tabanlı ETF başvurusunu reddetti. Bu karar, kripto varlığın menkul kıymet olarak sınıflandırılmasına yönelik devam eden tartışmaların bir sonucu olarak öne çıktı.

20.08.2024 15:01
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Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Solana bazlı spot ETF başvurularını henüz değerlendirme aşamasına gelmeden reddetti. Cboe BZX borsası tarafından sunulan iki ayrı başvuru, Federal Sicil'de yayımlanmadan önce geri çevrildi.

SOLANA ETF'LERİ SEC ENGELİNE TAKILDI

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Solana bazlı spot ETF başvurularını reddetti. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Cboe BZX borsası tarafından sunulan iki ayrı başvuru, Federal Sicil'de yayımlanmadan önce geri çevrildi.

SEC, Solana'nın ETF başvurusunu reddetti

SOLANA'NIN MENKUL KIYMET STATÜSÜ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

ETF ihraççıları ile SEC arasındaki görüşmelerde Solana'nın menkul kıymet statüsü tartışma konusu oldu. Komisyonun daha önceki mahkeme kayıtlarında da benzer bir tutum sergilediği biliniyor. Cboe'nin ihraççılar adına yaptığı 19b-4 başvurularının reddi, Solana ETF'lerinin daha başlamadan sonlanmasına neden oldu.

Piyasada şu an için Solana ETF'leri konusunda iki önemli oyuncu bulunuyor ve bu oyuncular 21Shares ve VanEck olarak öne çıkıyor. 21Shares'in S-1 kayıt beyanının SEC'in EDGAR sisteminden kaldırılması, şirketin başvurusunu geri çektiğine işaret ediyor. Öte yandan VanEck, S-1 formuyla süreci devam ettiriyor. Şirketin araştırma başkanı Matthew Sigel, çalışmaların sürdüğünü doğruladı.

Reddedilen başvuruların ileride tekrar sunulması veya Solana'nın menkul kıymet olmadığını daha net vurgulayacak şekilde yenilenmesi mümkün. 21Shares'in iletişim müdürü Audrey Belloff, düzenleyici süreç hakkında yorum yapamazken, şirketin ABD ve dünya genelinde yatırımcılara kripto para erişimini genişletmeye odaklandığını belirtti.

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Son Dakika Kripto Para SEC, Solana'nın ETF başvurusunu reddetti - Son Dakika

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