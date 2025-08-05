SEC stablecoin kurallarını gevşetti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, stablecoinler için muhasebe kurallarına ilişkin personel rehberliğini güncelledi. Yeni düzenleme, dolara sabitlenmiş stablecoinlerin taahhütlü geri ödeme sistemine sahip olmaları durumunda nakit eşdeğeri sınıflandırması alabileceğini öne sürüyor.

ABD Düzenleyicisi Stablecoin Sektörüne Destek Verdi

Bu gelişme, Başkan Paul Atkins'ın kısıtlayıcı önlemleri kaldırma çabalarının önemli bir parçasını temsil ediyor. Atkins yönetimi kripto sektörü için daha esnek bir yaklaşım benimseyen politikalar geliştirmeye odaklanıyor.

Yeni kılavuz değer istikrarına sahip ve başka bir varlık sınıfına bağlı stablecoinlerin muhasebe kayıtlarında nakit benzeri sınıflandırma almasının yolunu açıyor. Bu düzenleme, özellikle kurumsal yatırımcılar için önemli kolaylıklar sağlayacak.

SEC daha önce nisan ayında "belirli koşulları karşılayan" USD stablecoinlerin menkul kıymet sayılmadığını açıklığa kavuşturmuştu. Aynı zamanda komisyon, stablecoin ihracı ve itfasını ele alan kuruluşların bu faaliyetleri kaydettirmek zorunda olmadığını doğrulamıştı.

Geçen hafta Atkins, Başkanın Çalışma Grubu raporundan önerilere dayanan Proje Kripto'yu tanıtmıştı. Bu proje "Amerika'nın finansal piyasalarının zincir üzerinde hareket etmesini sağlamak için menkul kıymet kuralları ve düzenlemelerini modernize etmeyi" amaçlıyor.

Bernstein'ın analiz ekibi, bu gelişmeyi ABD düzenleyicilerinden "eşi benzeri görülmemiş" " bir kripto çerçevesi olarak nitelendirdi. Uzmanlar, bu politikanın Amerika'yı uluslararası finansal evrimin ön saflarında konumlandırabileceğini belirtti.