SEC\'te Gensler sonrası yeni dönem

Kripto Para

SEC'te yeni bir dönem başlıyor. Eski başkan Gary Gensler'in kripto para piyasalarına yönelik sert tutumunun ardından, Uyeda'nın göreve gelmesiyle birlikte kurumun düzenleyici yaklaşımında önemli değişiklikler bekleniyor. Cumhuriyetçi çoğunluğun hakim olduğu kurumda, kripto sektörüne yönelik politikaların daha destekleyici bir çerçevede ele alınacağı düşünülüyor.

Trump'tan SEC Başkanlığına Stratejik Atama

Mark T. Uyeda'nın SEC'in geçici başkanlığına atanması, kripto para piyasaları için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Uyeda, daha önce Senato Bankacılık Komitesi'nde eski Temsilci Pat Toomey'e danışmanlık yapmış ve SEC'in eski komiserlerine hizmet etmişti.

Diğer Cumhuriyetçi SEC Komiseri Hester Peirce ile birlikte Uyeda, özellikle ikincil işlemler konusundaki mevcut düzenlemelerin yeniden ele alınması gerektiğini savunuyor. İkili, SEC'in kripto varlıklara yönelik yaklaşımının daha net ve anlaşılır olması gerektiğini vurguluyor.

Uyeda'nın atanmasıyla birlikte beklemedeki yaptırım davaları da yeniden değerlendirilecek. Reuters'ın geçen hafta aktardığına göre SEC'in kripto para piyasalarına yönelik yaklaşımında daha fazla netlik sağlayacak bir sürecin başlatılması planlanıyor.

Trump yönetimi ayrıca Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC) başkan yardımcısı Travis Hill'i de kurumun geçici başkanlığına atadı. Hill, bankaların kripto para sektörüyle ilişkilerinin daha net bir çerçeveye oturtulması gerektiğini savunuyor.