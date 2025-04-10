SEC\'ten Ethereum ETF opsiyonlarına onay

Kripto para piyasasında yeni bir dönüm noktası olarak değerlendirilen son karar, SEC'in Bitcoin ETF'lerine benzer bir yaklaşımla geldi. "Hızlandırılmış onay" olarak adlandırılan süreçle onaylanan Ethereum opsiyon işlemleri, yatırımcılara daha geniş stratejiler sunacak. Düzenleyici kurumun bu adımı, Ethereum ekosisteminin kurumsal entegrasyonunda önemli bir ilerleme olarak görülüyor.

Opsiyon Piyasaları Ethereum Yatırımcılarına Yeni Kapılar Açıyor

SEC, yaptığı açıklamayla iShares Ethereum Trust için Nasdaq ISE, LLC'nin opsiyon işlemleri başvurusuna izin verdi. Kurum aynı zamanda NYSE American LLC'nin Bitwise Ethereum ETF, Grayscale Ethereum Trust ve Grayscale Ethereum Mini Trust üzerinde opsiyon işlemleri yapma teklifini de onayladı.

Düzenleyici kurum, dosyalamada "2 No'lu Değişiklik ile değiştirildiği şekliyle önerilen kural değişikliğinin, Kanun'un ve ulusal bir menkul kıymetler borsasına uygulanabilir olan Kanun kapsamındaki kural ve düzenlemelerin gerekliliklerine uygun olduğunu" belirtti.

Ethereum ETF'leri neredeyse bir yıl önce onaylanmıştı ve yaz boyunca işlem görmeye başlamıştı. O zamandan beri firmalar opsiyon işlemlerine izin verilmesi için çaba gösteriyorlardı. SEC ayrıca bir yıldan fazla bir süre önce spot Bitcoin ETF'lerini onaylamış ve 2024'ün ilerleyen dönemlerinde bu ürünler için opsiyon işlemlerine izin vermişti.

ETF analisti James Seyffart, SEC'in spot Ethereum ETF'lerini onaylamasının beklendiğini söyledi. ETF Store başkanı Nate Geraci, daha fazla ürün lansmanının geleceğini belirtti.

Geraci, "Bitcoin ETF'lerinde olduğu gibi, ihraççılardan bir dizi yeni lansmanın gelmesini bekleyin. Korumalı satım opsiyonu stratejisi ETH ETF'leri, buffer ETH ETF'leri gibi ürünler göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Ethereum'un fiyatı son günlerde yaklaşık 1.400 dolara düşmüştü ancak düzenleyici kararın ardından hızla toparlanarak yaklaşık 1.650 dolara kadar yükseldi.

Birçok firma ayrıca Ethereum ETF'lerinde staking uygulamasının başlatılması için de çalışıyor. Bu onaylanırsa, ETH varlıkları üzerinde ek getiriler sağlayabilecek ve bu getiriler doğrudan yatırımcılara aktarılabilecek.