SEC\'ten kripto para sektörüne net mesaj

ABD kripto para sektöründe tokenlaştırma konusundaki belirsizlikler, SEC'in net duruşuyla son buluyor. Komisyon üyesi Hester Peirce'ın açıklaması, Coinbase ve Kraken gibi büyük borsaların tokenlaştırılmış hisse senedi planları öncesinde kritik bir rehberlik sunuyor. Peirce'ın "Blockchain teknolojisi ne kadar güçlü olsa da sihirli yetenekleri yoktur." ifadesi, sektörde mevcut yasal çerçevenin geçerliliğini koruduğunu gösteriyor.

SEC Komisyon Üyesinden Tokenlaştırma Uyarısı

SEC'in net duruşu, kripto sektöründeki belirsizlikleri gidermeyi hedefliyor. Peirce'ın yaptığı açıklamada vurguladığı temel mesaj, teknolojik gelişmelerin yasal gerçekleri değiştirmediği yönünde. Bu yaklaşım, kripto firmalarının federal düzenlemelerden kaçma girişimlerini engellemeyi amaçlıyor.

Coinbase ve Kraken'in tokenlaştırılmış hisse senedi lansmanı planları SEC'in bu sert uyarısıyla birlikte yeniden değerlendirilmek zorunda kalacak. Bu büyük kripto borsaları, SEC'ten onay alırlarsa geleneksel hisse senetlerinin Blockchain tabanlı ticaretini sunabilecek ve böylece daha geleneksel finans aracı kurumlarıyla doğrudan rekabet edebilecekti.

Senato Bankacılık Komitesi oturumunda kripto varlıkların hakkında dile getirilen endişeler, Peirce'ın açıklamalarının arka planını oluşturuyor. Komite'nin üst düzey demokratı Senatör Elizabeth Warren, yakında Temsilciler Meclisi'nde oylanacak olan Clarity Act adlı kripto piyasa yapısı yasa tasarısının, kripto olmayan şirketlerin SEC düzenlemelerinden kaçmasına olanak sağlayacağını iddia etti.

Warren'ın hazırlanan açıklamalarında Meta veya Tesla gibi halka açık şirketlerin basitçe hisse senedini Blockchain'e koyarak SEC düzenlemesinden kaçabileceği endişesini dile getirmesi, düzenleyicilerin bu konudaki hassasiyetini ortaya koyuyor. Bu durum, tokenlaştırılmış menkul kıymetleri dağıtanların federal menkul kıymet yasaları altındaki açıklama yükümlülüklerini değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor.

ETF analisti James Seyffart'ın X (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımında, Peirce'ın açıklamasının firmalara bir uyarı gibi hissettirdiğini belirtti. Seyffart, menkul kıymetleri tokenlaştırmak için köprüler inşa etmeyi planlayan şirketlere yönelik " burada dikkat edin" tarzında bir mesaj olduğunu ifade etti. Analist, mevcut SEC'in kriptoya karşı daha uzlaşmacı olmasına rağmen menkul kıymet yasalarını görmezden gelme konusunda toleranslı olmadığını da ekledi.