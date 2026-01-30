SEC, tokenize menkul kıymetler için kuralları netleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

SEC, tokenize menkul kıymetler için kuralları netleştirdi

SEC, tokenize menkul kıymetler için kuralları netleştirdi
30.01.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tokenize menkul kıymetlerin federal menkul kıymet yasaları kapsamında değerlendirileceğini açıkladı. Gelişme, dünya genelinde hız kazanan tokenizasyon trendine netlik getirmeyi amaçlıyor.

SEC, kripto dünyasında giderek önem kazanan tokenize menkul kıymetlere yönelik kapsamlı bir rehber yayımladı. Kurumsal Finansman, Yatırım Yönetimi ve Alım-Satım Piyasaları Bölümlerinin ortaklaşa hazırladığı kılavuz kısa bir süre önce yayımlandı. Kurumun temel mesajı formatı değişse de tokenize menkul kıymetler, mevcut menkul kıymet düzenlemelerine tabi olmaya devam edecek oldu.

TOKENİZE MENKUL KIYMETLER İKİ SINIFA AYRILDI

SEC'in tanımına göre tokenize menkul kıymet, federal yasalarda tanımlanan bir menkul kıymetin kripto varlık formatında temsil edilmesi anlamına geliyor. Bu varlıklarda sahiplik kaydı tamamen veya kısmen bir ya da birden fazla kripto ağı üzerinde tutuluyor. Kurum, bu varlıkların tescil, kamuyu aydınlatma ve diğer yasal yükümlülükler açısından geleneksel menkul kıymetlerle aynı kurallara tabi olacağını vurguladı.

Rehber, tokenize menkul kıymetleri iki ana kategoride sınıflandırıyor. Birinci kategoride ihraççı destekli tokenize menkul kıymetler yer alıyor. Bu modelde şirket, Blockchain'i doğrudan sahiplik kayıtlarına entegre ediyor ve zincir üstü transferler gerçek menkul kıymet transferlerini temsil ediyor. SEC'e göre bu yapı ile geleneksel menkul kıymetler arasındaki tek fark, sahiplik dosyasının zincir dışı veri tabanı yerine Blockchain üzerinde tutulması.

İkinci kategori ise üçüncü taraf destekli menkul kıymetler. Bu modelde üçüncü bir taraf dayanak menkul kıymeti saklama altında tutuyor ve tokenize bir hak belgesi ihraç ediyor. SEC, bu yapıyı mevcut saklama düzenlemeleriyle benzer nitelikte görüyor ve aynı yasaların uygulanacağını belirtiyor. Kurum ayrıca oy hakkı gibi hakları içermeyen, yalnızca ekonomik maruziyeti sağlayan sentetik düzenlemelere de değindi. Bu tür varlıklar yapılandırılmış ürünler ve menkul kıymet bazlı swapları kapsıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SEC, tokenize menkul kıymetler için kuralları netleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:14:30. #7.11#
SON DAKİKA: SEC, tokenize menkul kıymetler için kuralları netleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.