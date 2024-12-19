SEC uzlaşması sonrası Binance.US için yeni dönem başlatıyor

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Global kripto para borsası Binance'in ABD kolu Binance.US için yeni bir dönem başlıyor. Binance CEO'su Norman Reed'in açıklamaları, borsanın düşük komisyonlar ve yüksek ödüller stratejisiyle pazar payını artırma hedefini gösteriyor.

Binance.US USD İşlemlerine Geri Dönüyor

Binance.US'in 2019'dan bu yana süren Amerika serüveni, yasal düzenlemelerle yeni bir boyut kazanıyor. Haziran 2023'te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) açtığı dava sonrasında USD işlemlerini askıya alan borsa, yeni dönemde 160 kripto para birimi ve 20'den fazla kripto varlık için staking desteği sağlıyor.

CEO, genişletilmiş saklama hizmetleri ve yeni cüzdan çözümleriyle borsa altyapısını güçlendireceklerini açıkladı. Reed, "2025'in Binance.US için bir atılım yılı olacağına kuvvetle inanıyorum." dedi.

Kasım 2023'te ABD hükümetiyle 4,3 milyon dolarlık uzlaşmaya varan Binance.US, "sadece kripto para borsasına" dönüşme stratejisini sürdürüyor. Bu kapsamda borsa, BTC/USDC üzerinden yüzde 0 komisyonlu Bitcoin işlemleri gibi yeni özellikler sağlıyor.