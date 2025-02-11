SEC ve Binance davasında beklenmeyen gelişme

Kripto Para

Kripto para dünyasının merakla beklediği gelişme gerçekleşti. SEC'in yeni başkanı ve kripto dostu yaklaşımıyla tanınan yönetim kadrosu, sektörü geriye dönük uygulamalar yerine, açık kurallar ve gerçekçi kayıt süreçleriyle düzenlemeyi amaçlıyor. Bu değişim, kripto varlıklarının yasal statüsüne netlik getirecek önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

SEC Binance Davasını 60 Gün Dondurdu

SEC ve Binance, mahkemeye sundukları ortak dilekçede davayı 60 gün durdurma kararı aldılar. Bu süreçte SEC'in yeni kripto görev gücü, düzenleyici çerçeveyi netleştirmeyi hedefliyor.

Eski SEC Başkanı Gary Gensler'ın görevden ayrılması sonrası göreve gelen yönetim, sektöre yönelik yaklaşımı ı değiştiriyor. Yeni Başkan Paul Atkins'in Senato onayı bekleniyor.

SEC Komiseri Hester Peirce liderliğindeki kripto görev gücü, hangi kripto varlıkların menkul kıymet sayılacağını belirleyecek. Kurum, bazı tokenları "menkul kıymet olmayan" olarak sınıflandırmayı planlıyor.

SEC kripto uygulama birimini de küçültüyor. Birçok kripto davasını yöneten baş dava avukatı Jorge Tenreiro, kurumun IT departmanına transfer edildi.

Binance sözcüsü yaptığı açıklamada, SEC'teki yeni liderliğin dijital varlıklar için uygun yasal çerçeve oluşturma çabalarından memnuniyet duyduklarını belirtti.