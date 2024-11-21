SEC ve BitClave arasındaki uzlaşma sonuçlandı

Kripto Para

Eski SEC Başkanı Jay Clayton döneminde başlatılan kripto para projelerine yönelik düzenleyici hamleler sonuç vermeye başladı. BitClave davası, SEC'in 2017-2018 boğa piyasası döneminde gerçekleştirilen ICO'lara karşı açtığı davaların ilk örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Komisyonun çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre yatırımcılara yapılacak geri ödemeler için çekler postaya verildi.

SEC, BitClave Yatırımcılarına Geri Ödeme Sürecini Başlattı

BitClave Fair Fund'da toplanan para, vergiler ve masraflar düşüldükten sonra zarar gören yatırımcılara dağıtılacak. Şirket toplam 29 milyon dolar ödeyeceğini bildirdi.

Kritik süreç Ağustos 2023'te yatırımcıların tazminat başvurularının tamamlanmasıyla başladı. SEC ekibi, Mart 2024'te uygun yatırımcıları belirledi.

Şubat 2023 raporuna göre fonda şu ana kadar yalnızca 12 milyon dolar bulunuyor. Bu durum, tazminat sürecinin uzamasına neden olabilir.

SEC'in bu girişimi, kripto para sektöründe düzenleyici çerçevenin güçlendiğini gösteriyor. Clayton döneminde Ripple ve Kik gibi büyük projelere karşı açılan davalar da benzer şekilde devam ediyor.

Bu tazminat süreci, SEC'in kripto para ekosistemindeki rolünü ve yatırımcı haklarını koruma konusundaki kararlılığını vurguluyor.