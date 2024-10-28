SEC ve Green United davası temyize taşınıyor

Kripto Para

Green United firmasının destekçisi Kristoffer Krohn, SEC tarafından açılan 18 milyon dolarlık kripto madenciliği dolandırıcılığı davasını temyize taşıyor. Firmanın yatırım sözleşmesi adı altında yüksek güçlü bilgisayar donanımı sattığı iddia edilirken, bu durumun menkul kıymetler yasası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği mahkeme tarafından incelenecek.

Green United ve SEC Karşı Karşıya

Kripto para madenciliği şirketi Green United'ın önemli destekçilerinden Kristoffer Krohn, SEC'in açtığı 18 milyon dolarlık dolandırıcılık davasını üst mahkemeye taşıdı. Krohn, kısa bir süre önce Utah federal mahkemesine sunduğu dilekçeyle, davanın Onuncu Devre Temyiz Mahkemesi'nde yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Davanın özünde, şirketin "Green Box" adlı ürünlerin satışı yer alıyor. SEC, bu ürünlerin kayıt dışı menkul kıymet olarak pazarlandığını öne sürerken, savunma tarafı bu iddiaları reddediyor. İddiaya göre şirket, var olmayan bir "Green Blockchain" üzerinde GREEN token madenciliği yapılabileceğini vadederek müşterilerine yalnızca bilgisayar donanımı satışı gerçekleştirdi.

Utah Bölge Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Yargıç Ann Marie McIff Allen, SEC'in iddialarını haklı bularak davanın sürdürülmesine karar vermişti. SEC, 2023 yılının Mart ayında Green United, şirketin kurucusu Wright Thurston ve Kristoffer Krohn'a karşı dava açmıştı.

Temyiz başvurusunda Krohn, satılan ürünlerin menkul kıymet kapsamına girmediğini savunarak, alıcıların şirket karlarından pay alma haklarının bulunmadığının altını çizdi. Ayrıca, Onuncu Daire'nin kripto para konusunda henüz kesin bir yasal çerçeve oluşturmadığına dikkat çekti.

Mayıs ayında Krohn ve Thurston, Kongre'nin SEC'in kripto paralar üzerindeki yetkisini reddettiğini öne sürerek davanın düşürülmesini talep etmişti. Temyiz başvurusunun kabul edilmesi halinde, üç yargıçtan oluşan bir heyet davayı değerlendirecek ve nihai karara varılması aylarca sürebilecek.