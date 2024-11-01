SEC Web3 ve kripto oyun devine soruşturma açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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SEC Web3 ve kripto oyun devine soruşturma açmaya hazırlanıyor

SEC Web3 ve kripto oyun devine soruşturma açmaya hazırlanıyor

SEC'den aldığı Wells bildirimi sonrasında, 2021'de piyasaya sürdüğü IMX tokenı için yasal mücadele başlatıyor. İddiaları reddeden ve SEC ile yapılan kısa süreli görüşmeleri eleştiren şirket, tokenın menkul kıymet olmadığı konusunda kararlı. Bu durum, platformun token değerinde önemli bir düşüşe sebep oldu.

01.11.2024 11:47
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Kripto oyun platformu Immutable, SEC tarafından gönderilen Wells bildirimi sonrası olası yaptırımlara karşı mücadele etmeye hazır olduğunu açıkladı. SEC'in Immutable'ın 2021'deki token satışlarını hedef aldığı iddialarına karşı şirket, durumdan emin olduğunu ve tüm iddialarla yüzleşeceğini belirtti. Bu süreç, şirketin token değerinde gözle görülür bir düşüşe neden oldu.

SEC Immutable için Wells Bildirimi Gönderdi

ABD'nin finans düzenleyici kurumu SEC'in (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) kripto oyun platformu Immutable'a gönderdiği Wells bildirimi, sektörde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Şirket yönetimi kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, düzenleyici kurumun incelemesine karşı kendilerini savunmaya hazır olduklarını duyurdu.

Immutable yetkilileri, SEC'in özellikle 2021'de piyasaya sürülen IMX kripto parasının listeleme süreci ve özel satışlarına odaklandığını belirtti. Kurum ile yapılan görüşmede, SEC'in IMX tokenı hakkında 2021'de yayımlanan bir blog yazısındaki verileri sorunlu bulduğu ortaya çıktı. Düzenleyici kurum, 0,10 dolar değerindeki işlemin ve "10 dolar öncesi 100:1 bölünmesinin" yatırım amacı taşıdığını öne sürdü.

Platformun yönetimi, SEC'in iddialarını reddederek, kurumun yanıldığını ve gerçek durumu anlamak için yapıcı bir iletişim kurulması gerektiğini vurguladı. Immutable, Wells bildiriminin kendilerine iletilme sürecinden de rahatsızlık duyduğunu açıkladı. Normalde aylarca süren görüşmeler sonrasında gönderilen bildirimin, kendilerine ilk temasın ardından bir hafta içinde iletileceği söylenmiş, ancak bu süre saatlere kadar düşürülmüştü.

Şirket yönetimi, IMX tokenının menkul kıymet olmadığı konusunda ısrarcı. SEC'in sektördeki kripto paraları keyfi biçimde menkul kıymet olarak değerlendirdiğini savunan Immutable, olası yaptırımlara karşı hukuki mücadele vereceğini duyurdu.

SEC'in inceleme kapsamını genişleterek Immutable CEO'su James Ferguson'a ve IMX'in piyasaya sürülmesinde rol oynayan Digital World's Foundation'a da Wells bildirimi gönderdiği öğrenildi. Yaşanan gelişmeler sonrasında IMX tokenının değeri, TradingView verilerine göre bir saatlik sürede yüzde 9 düşüş göstererek 1,20 dolar seviyesine geriledi.

Bu yıl içerisinde SEC'in benzer bildirimleri OpenSea, Crypto.com ve Uniswap gibi önemli kripto şirketlerine de gönderdiği biliniyor. Wells bildirimi, SEC'in bir kuruluş hakkında olası yaptırım kararı almayı değerlendirdiğini gösteren resmi bir belge niteliği taşıyor ve kurumun menkul kıymet yasalarının ihlal edildiğine dair kanıtlar bulduğuna işaret ediyor.

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Son Dakika Kripto Para SEC Web3 ve kripto oyun devine soruşturma açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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