SEC XRP ve DOGE ETF başvurularını kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

SEC XRP ve DOGE ETF başvurularını kabul etti

SEC XRP ve DOGE ETF başvurularını kabul etti

SEC, Grayscale'in XRP ve Dogecoin ETF başvurularını değerlendirmeye aldı. NYSE Arca'nın sunduğu başvuru 240 günlük inceleme sürecine girerken, piyasada yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

14.02.2025 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Grayscale'in XRP ve Dogecoin için sunduğu borsa yatırım fonu başvurularını değerlendirmeye almayı kabul etti. Bu karar, özellikle Ripple ile süren davalar düşünüldüğünde, SEC'in kripto para piyasalarına yönelik tutumunda önemli bir değişimin işareti olarak görülüyor.

SEC Kripto Dünyasında Yeni Bir Sayfa Açıyor

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para piyasasında yeni bir dönemin kapılarını aralayan önemli bir adım attı. Kurum, Grayscale'in XRP ve Dogecoin için sunduğu borsa yatırım fonu (ETF) başvurularını değerlendirmeye almayı kabul etti.

NYSE Arca'nın 30 Ocak'ta sunduğu ve kısa bir süre önce güncellenen Grayscale XRP Trust başvurusu, SEC'in inceleme sürecine alındı. Bu gelişme, başvurunun doğrudan onaylandığı anlamına gelmese de düzenleyici kurumun kripto para piyasasına yönelik tutumunda değişim sinyalleri verdiği şeklinde yorumlanıyor.

ETF Store Başkanı Nate Geraci, özellikle Ripple ile SEC arasındaki hukuki süreç devam ederken bu kararın dikkat çekici olduğunu vurguladı. SEC'in yakın zamanda Ripple davasını "Dava Bültenleri" listesinden çıkarması da sürecin hâlâ aktif olduğuna işaret ediyor.

Deneyimli haber muhabiri Eleanor Terrett'in değerlendirmesine göre, SEC'in bu kabulü otomatik onay anlamına gelmemekle birlikte, kurumun kripto para ürünlerine yönelik daha açık bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Bu durum, Aralık 2024'te Solana ETF başvurularının reddedilmesinin ardından yaşanan önemli bir politika değişimini yansıtıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SEC XRP ve DOGE ETF başvurularını kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
10:39 Kur’an-ı Kerim’e küstah saldırı Yakalanıp tekme tokat dövüldü Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü
10:39 Galatasaray’ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?
10:26 Merkez’in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30’a yükseldi Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
15:36 Adalet Bakanı Tunç’tan TÜSİAD’ın eleştirilerine ilk yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt
15:34 Adana Demirspor maçı emsal oldu Galatasaray’dan TFF’ye hodri meydan Adana Demirspor maçı emsal oldu! Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan
15:32 Kocaeli’de şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35’lik zam tepki topluyor Kocaeli'de şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35'lik zam tepki topluyor
15:16 Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek
15:13 Sezen Aksu, Ferdi Tayfur’un ’Bana Sor’ şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara’da yayınlandı Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara'da yayınlandı
14:53 Böyle talihsizlik görülmedi Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı
14:50 Neymar 11.345 saat oyun oynadı Neymar 11.345 saat oyun oynadı
14:50 Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 11:08:14. #1.12#
SON DAKİKA: SEC XRP ve DOGE ETF başvurularını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.