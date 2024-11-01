SEC yaptırımları kripto para endüstrisini milyonlarca dolarlık zarara uğrattı - Son Dakika
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SEC yaptırımları kripto para endüstrisini milyonlarca dolarlık zarara uğrattı

SEC yaptırımları kripto para endüstrisini milyonlarca dolarlık zarara uğrattı

Blockchain Association üyesi kripto şirketleri, SEC Başkanı Gary Gensler döneminde yasal savunmaya 400 milyon dolardan fazla harcama yaptı. Global piyasa araştırma şirketi HarrisX ile yapılan çalışma, bu maliyetin sadece üye şirketlerden elde edilen verilerle sınırlı olduğunu gösteriyor. Sektör temsilcileri, yasal belirsizliğin inovasyon ve istihdam kaybına neden olduğunu vurguluyor.

01.11.2024 09:45
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SEC'in kripto para birimlerini menkul kıymet olarak değerlendiren yaklaşımı, endüstriye ağır bir mali yük getiriyor. Nisan 2021'den bu yana SEC başkanlığını yürüten Gary Gensler yönetimindeki kurum, Ripple, Coinbase ve Kraken gibi sektörün önde gelen şirketlerine yönelik yaptırımlarıyla dikkat çekiyor.

Gensler Yönetimindeki SEC Yaptırımlarını Artıyor

Blockchain Association ve HarrisX'in ortak araştırması, kripto sektörünün karşılaştığı yasal maliyetleri ortaya koydu. Araştırmaya katılan seçmenlerin üçte ikisi, SEC'in Kongre'den daha net yönergeler beklemesi gerektiğini düşünüyor.

İnceleme kapsamında 25-28 Ekim tarihleri arasında 1.717 kayıtlı seçmenle çevrimiçi anket yapıldı. Seçmenlerin kripto para düzenlemeleri konusunda parti tercihi göstermedikleri dikkat çekti.

SEC sözcüsü ise kripto piyasalarındaki dolandırıcılık ve diğer ihlallerden kaynaklanan yatırımcı zararlarının, şirketlerin yasal savunma maliyetlerini aştığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SEC yaptırımları kripto para endüstrisini milyonlarca dolarlık zarara uğrattı - Son Dakika

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