SEC yetkilisi kurumun kripto para politikalarını yerden yere vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

SEC yetkilisi kurumun kripto para politikalarını yerden yere vurdu

SEC yetkilisi kurumun kripto para politikalarını yerden yere vurdu

SEC yetkilisi Mark Uyeda, kurumun kripto politikalarını sert bir dille eleştirdi. Uyeda, son yıllardaki yaklaşımın "tüm endüstri için gerçekten bir felaket" olduğunu belirterek, net rehberlik eksikliğinin sektörü mahkemelere sürüklediğini vurguladı. Bu açıklamalar, SEC'in kripto düzenlemeleri konusundaki tartışmalı tutumunu yeniden gündeme getirdi.

11.10.2024 14:31  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyası, düzenleyici kurumlarla yaşanan gerilimle çalkalanmaya devam ediyor. SEC'in kendi yetkilisi Mark Uyeda'nın son açıklamaları, kurumun kripto politikalarına içeriden gelen sert bir eleştiri niteliğinde. Uyeda'nın sözleri, kripto sektörünün yasal belirsizlikler nedeniyle yaşadığı zorlukları ortaya koyarken, düzenleyici çerçevenin acilen gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

SEC'in Kripto Politikaları Komisyon Üyesini İsyan Ettirdi

SEC komisyon üyesi Mark Uyeda, kurumun kripto para politikalarını sert bir dille eleştirdi. Uyeda, SEC'in son birkaç yıldır izlediği politikaların ve yaklaşımın "tüm endüstri için gerçekten bir felaket" olduğunu ifade etti.

Uyeda, SEC'in "uygulama yoluyla politika" ürettiğini belirterek, kurumun kripto sektörüne yönelik net bir rehberlik sağlamadığını söyledi. Bu durumun sonucunda, kripto para sektörünün yasal belirsizliklerle karşı karşıya kaldığını ve sorunların çözümünün mahkemelere bırakıldığını vurguladı.

Yetkilinin açıklamaları, kripto para piyasasında yankı uyandırdı. Özellikle Crypto.com'un SEC'e dava açmasının ardından gelen bu eleştiriler, düzenleyici kurumun yaklaşımına yönelik endişeleri artırdı. Crypto.com, SEC'in yargı yetkisini aşırı genişlettiğini iddia ederken kurumun çoğu kripto paranın menkul kıymet olduğu iddiasına da karşı çıkıyor.

SEC Başkanı Gary Gensler'in kripto varlıklara yönelik düzenleyici tutumu, sektör liderleri tarafından uzun süredir eleştiriliyor. Gensler, çoğu kripto paranın menkul kıymet olarak sınıflandırılması gerektiğini savunuyor ve kripto platformlarını SEC'ye kaydolmaya çağırıyor.

Kripto şirketleri ise mevcut kurallar altında SEC kaydına uymanın pratik olmadığını iddia ediyor. Bu firmalar, mevcut düzenleyici çerçevenin dijital varlıklar için uygun olmadığını savunuyor.

Uyeda, SEC'in kripto sektörüne yönelik tutumunun daha geniş bir hayal kırıklığının parçası olduğunu belirtti. Komisyon üyesine göre SEC neyin yapılıp yapılamayacağına dair yorumlayıcı rehberlik sağlamada yetersiz kaldı. Ayrıca, menkul kıymet teklifinde bulunan firmaların nasıl kaydolacakları, bir aracı kurum olarak nasıl düzenlenecekleri veya bir borsa olarak nasıl tescil edilecekleri konularında net bir rehber sunulmadı.

Bu eleştiriler, kripto para sektörünün uzun süredir dile getirdiği endişeleri doğrular nitelikte. Sektör temsilcileri, düzenleyici belirsizliğin inovasyonu engelleyebileceğini ve ABD'nin kripto alanındaki liderliğini tehlikeye atabileceğini savunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SEC yetkilisi kurumun kripto para politikalarını yerden yere vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 16:04:31. #1.11#
SON DAKİKA: SEC yetkilisi kurumun kripto para politikalarını yerden yere vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.