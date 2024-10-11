SEC yetkilisi kurumun kripto para politikalarını yerden yere vurdu

Kripto Para

Kripto para dünyası, düzenleyici kurumlarla yaşanan gerilimle çalkalanmaya devam ediyor. SEC'in kendi yetkilisi Mark Uyeda'nın son açıklamaları, kurumun kripto politikalarına içeriden gelen sert bir eleştiri niteliğinde. Uyeda'nın sözleri, kripto sektörünün yasal belirsizlikler nedeniyle yaşadığı zorlukları ortaya koyarken, düzenleyici çerçevenin acilen gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

SEC'in Kripto Politikaları Komisyon Üyesini İsyan Ettirdi

SEC komisyon üyesi Mark Uyeda, kurumun kripto para politikalarını sert bir dille eleştirdi. Uyeda, SEC'in son birkaç yıldır izlediği politikaların ve yaklaşımın "tüm endüstri için gerçekten bir felaket" olduğunu ifade etti.

Uyeda, SEC'in "uygulama yoluyla politika" ürettiğini belirterek, kurumun kripto sektörüne yönelik net bir rehberlik sağlamadığını söyledi. Bu durumun sonucunda, kripto para sektörünün yasal belirsizliklerle karşı karşıya kaldığını ve sorunların çözümünün mahkemelere bırakıldığını vurguladı.

Yetkilinin açıklamaları, kripto para piyasasında yankı uyandırdı. Özellikle Crypto.com'un SEC'e dava açmasının ardından gelen bu eleştiriler, düzenleyici kurumun yaklaşımına yönelik endişeleri artırdı. Crypto.com, SEC'in yargı yetkisini aşırı genişlettiğini iddia ederken kurumun çoğu kripto paranın menkul kıymet olduğu iddiasına da karşı çıkıyor.

SEC Başkanı Gary Gensler'in kripto varlıklara yönelik düzenleyici tutumu, sektör liderleri tarafından uzun süredir eleştiriliyor. Gensler, çoğu kripto paranın menkul kıymet olarak sınıflandırılması gerektiğini savunuyor ve kripto platformlarını SEC'ye kaydolmaya çağırıyor.

Kripto şirketleri ise mevcut kurallar altında SEC kaydına uymanın pratik olmadığını iddia ediyor. Bu firmalar, mevcut düzenleyici çerçevenin dijital varlıklar için uygun olmadığını savunuyor.

Uyeda, SEC'in kripto sektörüne yönelik tutumunun daha geniş bir hayal kırıklığının parçası olduğunu belirtti. Komisyon üyesine göre SEC neyin yapılıp yapılamayacağına dair yorumlayıcı rehberlik sağlamada yetersiz kaldı. Ayrıca, menkul kıymet teklifinde bulunan firmaların nasıl kaydolacakları, bir aracı kurum olarak nasıl düzenlenecekleri veya bir borsa olarak nasıl tescil edilecekleri konularında net bir rehber sunulmadı.

Bu eleştiriler, kripto para sektörünün uzun süredir dile getirdiği endişeleri doğrular nitelikte. Sektör temsilcileri, düzenleyici belirsizliğin inovasyonu engelleyebileceğini ve ABD'nin kripto alanındaki liderliğini tehlikeye atabileceğini savunuyor.