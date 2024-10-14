Seçim anketleri tarih oldu: Blockchain teknolojisi seçim tahminlerinde yeni çağ başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Seçim anketleri tarih oldu: Blockchain teknolojisi seçim tahminlerinde yeni çağ başlattı

Seçim anketleri tarih oldu: Blockchain teknolojisi seçim tahminlerinde yeni çağ başlattı

2024 ABD başkanlık seçimleri için sayılı günler kala kripto tabanlı tahmin piyasaları büyük bir sıçrama yaşadı. Üçüncü çeyrekte bahis hacmi yüzde 565 artarak 3,1 milyar dolara ulaştı. Polymarket platformu, piyasanın yüzde 99'una hakim olurken eski ABD Başkanı Donald Trump yarışta önde görünüyor. Bu gelişme, kripto teknolojisinin geleneksel anketlere alternatif olabileceğini gösteriyor.

14.10.2024 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para ekosistemi, geleneksel finans ve politika dünyasını derinden etkilemeye devam ediyor. Merkeziyetsiz tahmin piyasaları, ABD başkanlık seçimleri gibi küresel öneme sahip olayları öngörmede yeni bir çığır açıyor. Bu platformlar, seçmenlerin ve yatırımcıların görüşlerini doğrudan yansıtarak, geleneksel anket sistemlerinin ötesinde bir öngörü sunma potansiyeli taşıyor. Elon Musk gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin de dikkatini çeken bu trend, kripto para teknolojisinin beklenmedik alanlardaki uygulamalarını ortaya koyuyor.

Merkeziyetsiz Tahmin Piyasalarında Yüzde 565'lik Büyüme Yaşandı

Tahmin piyasaları, 2024'ün üçüncü çeyreğinde çekici bir yükseliş yaşadı. Bahis hacmi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 565,4 artarak 3,1 milyar dolara ulaştı. Bu yükseliş, ABD başkanlık seçimlerine yönelik artan ilgiden kaynaklandı.

Polymarket, tahmin piyasasında lider konumunu sürdürüyor. Eylül 2024 itibarıyla piyasanın yüzde 99'undan fazlasına hakim durumda. Platform, yılbaşından bu yana işlem hacminin yüzde 46'sını ABD başkanlık seçimleri anketinden elde etti.

Eski Başkan Donald Trump, Polymarket verilerine göre şu anda Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in sekiz puan önünde yer alıyor. Trump'ın seçimi kazanma olasılığı yüzde 53,8 olarak gösterilirken, Harris'in kazanacağını düşünenlerini oranı yüzde 45,3'te kaldı.

Elon Musk, merkeziyetsiz tahmin piyasalarının 2024 ABD seçiminin sonuçlarını öngörmede geleneksel anketlerden daha doğru olabileceğini savundu. Bu görüş, kripto teknolojisinin politik tahminler alanında potansiyel bir dönüm noktası olabileceğine işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, ABD seçim sonuçları, Kamala Harris, Donald Trump, Kripto Para, Blockchain, Elon Musk, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Seçim anketleri tarih oldu: Blockchain teknolojisi seçim tahminlerinde yeni çağ başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:05 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu’na verildi Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi
12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 14:54:09. #1.11#
SON DAKİKA: Seçim anketleri tarih oldu: Blockchain teknolojisi seçim tahminlerinde yeni çağ başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.