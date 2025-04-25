Semler Scientific Bitcoin alımlarına devam ediyor

Tıbbi cihaz üreticisi Semler Scientific, kripto para piyasasındaki dalgalanmaya rağmen Bitcoin alımlarına devam etti. Şirket, 10 milyon dolarlık yeni alımla toplam varlığını 3.303 BTC seviyesine çıkardı. Bu hareket, şirketin kripto yatırımlarındaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Semler Scientific Bitcoin'e Güveniyor

Semler Scientific (SMLR), eldeki nakit ve piyasa içi arz gelirlerini kullanarak ortalama 90.124 dolar fiyatla 111 Bitcoin daha satın aldı. Böylece şirketin toplam Bitcoin varlığı 3.303 adede ulaştı ve bu varlıkların toplam maliyeti 290,4 milyon dolar olarak açıklandı.

Yılbaşından bu yana Bitcoin getirisini, "Bitcoin varlıklarının belirli bir dönem boyunca tedavüldeki tam seyreltilmiş hisselerine oranındaki yüzde değişim" şeklinde hesaplayan şirket, bu oranın şubat ayında yüzde 152,2 iken son dönemde yüzde 23,5 seviyesine gerilediğini belirtti.

Borsada işlem gören Semler Scientific hisseleri de yılbaşından bu yana yüzde 36,92 oranında düşüş kaydetti. Uzmanlara göre, şirketin hisse performansındaki bu gerileme, kısmen küresel ekonomik koşullar ve piyasalardaki dalgalanmalarla bağlantılı olabilir.